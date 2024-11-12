塗翔文／在熙的男，朋友：初階的同志議題

文學改編的有趣之處，就在於即使是忠實改編，不同人也能拍出完全不同的面向與觀點。同樣來自中文書名為「在熙，燒酒，我，還有冰箱裡的藍莓與菸」的原著小說，這部電影版「在熙的男，朋友」就和影集版截然不同，本質上角色內容與情節接近，但影集版完全從男主角出發，透過十多年的經歷講述他的多段愛情與內在成長；電影則只取了四分之一篇幅，變成了男女各半觀點呈現的閨密友誼，甚至全片母題還是回到最傳統的同志出櫃與自我認同。

興秀是個櫃子裡的同志，一向做自己的在熙成了被大學班上同學排擠的對象，兩個同樣的「異類」變成了無話不談的好朋友，甚至最後乾脆一起同居。密切生活就會殘酷地讓兩人逼視彼此的一切，包括所有的祕密和弱點。導演李彥禧將原著小說裡僅占一部份的男女友誼，包裹成了隨著時光更迭的傳統文藝愛情片路線，只不過男主角變成不可能和女主角發生性關係的男同志。

和我們熟悉的「甜蜜蜜」、「後來的我們」甚至「那些年我們一起追的女孩」這類電影如出一徹，意外浪漫的相識、甜蜜，漸漸出現熟悉與必然的衝突，也有多次起伏的分分合合。興秀與在熙長達十多年的友誼，從校園到出社會，成長的苦澀、各自的愛情與工作也成為敘事支線。「在熙的男，朋友」乾脆拍法都和男女愛情片一樣，兩人各自內在拉扯、衝突和解，連分手和好後彼此渴望地跑向對方的交叉剪接手法，都像我們非常習慣的青春愛情電影。

最終，它還是回歸處理男同志克服自我認同的基本問題，只不過對照組是一個自由奔放、鼓勵他走出框架的非傳統女性。以一部商業娛樂電影的角度來看，它可以說是蠻成功的過關之作；但比較起原作小說與影集裡，根本跳過同志出櫃這初階議題，直接進入更深刻、也更跨越BL格局的探討愛情內在與生命歷程的進階主軸，這部電影版大概只是五彩繽紛的泡泡糖等級。

韓國這種偶像派的電影，一向仰賴明星魅力。演技出色的金高銀將在熙演出迷人樣貌，成為不管眾人眼光、活出自我的女性標竿象徵；魯尚炫的壓抑、掙扎，則似乎反映出南韓在保守意識下的某種同志樣貌。「在熙的男，朋友」很明顯在向主流靠攏，不觸動太多敏感神經，形塑成一個男女偶像劇包裝下的同志電影，有哭有笑，沒有太多想深入挖掘的目的，只企圖吸引更多觀眾的喜愛。