聽新聞
0:00 / 0:00

馬欣／成功掌握了善與惡的模糊邊界，默殺：無聲之地

聯合報／ 馬欣（影評人）
尹馨在「默殺：無聲之地」飾演尋找凶手的媽媽。圖／鴻聯國際提供
尹馨在「默殺：無聲之地」飾演尋找凶手的媽媽。圖／鴻聯國際提供

世道的壓力愈大，人們愈需要刑偵懸疑片，甚至近來流行的砍殺片，都滿足某種對於階級秩序的破壞想像。但「默殺：無聲之地」是這波重鹹路線中最具推理力的作品。且對於如今僵化的兩極階級暴力有著反諷效果。其創作者的反骨力是強悍的。

有趣的是，這部在去年台北電影節獲得不錯回響的作品（獲國際新導演競賽觀眾票選獎），最近在Netflix也出現了中國版的「默殺」，都由柯汶利執導。只是光以這兩版本的敘事風格來說，卻相差甚大。

「默殺：無聲之地」以著無休止的雨聲暗示、刑警在雨中的窒礙難行，潛意識暗示著整個社區與學校的機制如深陷在孤絕處境中，眾人同時承受著貧富與勢力的冷暴力，之後衍生的弱弱相殘，不只是控訴著冷漠，同時亦有著世人在權力機制中可鄙又可憐的張力。此部善用美術與聲響，微光與空間的局限，讓整個社區在無盡雨聲凸顯出階級下層的被動式生命。也讓雪花重壓枝枒的生命鋪陳更為完整有感。

台版的細節幽微，也讓受害者與加害者的群像更具血肉。

直接上平台的「默殺」比起原版則大不相同，故事相對說得非常直白（反而失去想像空間），時刻塞滿各種刺激，表情與特寫鏡頭過滿，看似毫無冷場與喘息空間，但反將演員演技的考驗凸顯出來。反派的臉譜化雖然能帶來刺激，但較沒有血肉，且特效過度，同時失去了原版充滿暗示的後座力。

以兩版主人物母親而言尹馨對上張鈞甯，雖都演出稱職，但「默殺：無聲之地」尹馨的火候拿捏更有層次，一步步顯出「最後一根稻草」壓死駱駝的爆發力，這類型片很容易臉譜化，但尹馨的演技克服了這點。

而令人激賞的是兩版的少女主角，台版的廖宸颐雖沒有因此片大紅，但演技天分適當展現，是此片一大亮點。而另一版的王聖迪（之前因演出知名網路劇「隱密的角落」而崛起）明星辨識度強，魅力不輸給其他資深演員。

原版是2017年的電影，當時即頗有韓劇「黑暗榮耀」的嫻熟商業性。雖然手法上明顯致敬了諸多名片，但以導演的處女作而言，原版展現出新導演的無所畏懼與靈光，值得期待他的後續作品。

機制 電影

延伸閱讀

台劇女神驚傳被家暴 凌虐慘狀嚇到合作男星飆國罵

安心亞雨中崩潰卻哭不出　尹馨靠絕招逼她「哭到好累」

尹馨刻意疏遠楊烈　背後原因曝光

專訪／柯汶利讚張鈞甯是女神！親曝迷人魅力：有妳真好

相關新聞

馬欣／成功掌握了善與惡的模糊邊界，默殺：無聲之地

世道的壓力愈大，人們愈需要刑偵懸疑片，甚至近來流行的砍殺片，都滿足某種對於階級秩序的破壞想像。但「默殺：無聲之地」是這波...

雀雀／台劇「人生清理員」 具體描繪正港台灣人情味價值

鳳小岳、宋芸樺在台劇「人生清理員」中飾演典型菁英青年，在生命遭逢重大變故後，脫離既有人生軌道，因而開啟了他們在「明日清潔...

曾士昕／時尚精品邁向頂級製表

往昔國際精品品牌多以服裝、皮件或石英表為主，近十年看重金字塔頂端的客群，有多個品牌透過購併高級機芯工坊，或聘請知名製表師...

李清志／建築職人風潮的復興

在少子化的影響之下，國內許多大學面臨減班退場的命運，招生不足成為許多學校科系的惡夢，在這種惡劣的環境之下，國內大學竟然還...

潘光中／古偶劇也進入返祖期？ 「長樂曲」如此上頭絕非天外一筆

以一部僅有中低規格預算、主演卡司也不過堪稱整齊而已，甚至連原著IP都算不上頂流的作品來說，「長樂曲」能有機會火到出圈，著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。