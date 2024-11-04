馬欣／成功掌握了善與惡的模糊邊界，默殺：無聲之地

世道的壓力愈大，人們愈需要刑偵懸疑片，甚至近來流行的砍殺片，都滿足某種對於階級秩序的破壞想像。但「默殺：無聲之地」是這波重鹹路線中最具推理力的作品。且對於如今僵化的兩極階級暴力有著反諷效果。其創作者的反骨力是強悍的。

有趣的是，這部在去年台北電影節獲得不錯回響的作品（獲國際新導演競賽觀眾票選獎），最近在Netflix也出現了中國版的「默殺」，都由柯汶利執導。只是光以這兩版本的敘事風格來說，卻相差甚大。

「默殺：無聲之地」以著無休止的雨聲暗示、刑警在雨中的窒礙難行，潛意識暗示著整個社區與學校的機制如深陷在孤絕處境中，眾人同時承受著貧富與勢力的冷暴力，之後衍生的弱弱相殘，不只是控訴著冷漠，同時亦有著世人在權力機制中可鄙又可憐的張力。此部善用美術與聲響，微光與空間的局限，讓整個社區在無盡雨聲凸顯出階級下層的被動式生命。也讓雪花重壓枝枒的生命鋪陳更為完整有感。

台版的細節幽微，也讓受害者與加害者的群像更具血肉。

直接上平台的「默殺」比起原版則大不相同，故事相對說得非常直白（反而失去想像空間），時刻塞滿各種刺激，表情與特寫鏡頭過滿，看似毫無冷場與喘息空間，但反將演員演技的考驗凸顯出來。反派的臉譜化雖然能帶來刺激，但較沒有血肉，且特效過度，同時失去了原版充滿暗示的後座力。

以兩版主人物母親而言尹馨對上張鈞甯，雖都演出稱職，但「默殺：無聲之地」尹馨的火候拿捏更有層次，一步步顯出「最後一根稻草」壓死駱駝的爆發力，這類型片很容易臉譜化，但尹馨的演技克服了這點。

而令人激賞的是兩版的少女主角，台版的廖宸颐雖沒有因此片大紅，但演技天分適當展現，是此片一大亮點。而另一版的王聖迪（之前因演出知名網路劇「隱密的角落」而崛起）明星辨識度強，魅力不輸給其他資深演員。

原版是2017年的電影，當時即頗有韓劇「黑暗榮耀」的嫻熟商業性。雖然手法上明顯致敬了諸多名片，但以導演的處女作而言，原版展現出新導演的無所畏懼與靈光，值得期待他的後續作品。