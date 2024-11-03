雀雀／台劇「人生清理員」 具體描繪正港台灣人情味價值

鳳小岳、宋芸樺在台劇「人生清理員」中飾演典型菁英青年，在生命遭逢重大變故後，脫離既有人生軌道，因而開啟了他們在「明日清潔社」的工作生活。金士傑飾演從黑道金盆洗手的清潔社老闆，黃冠智與蔡嘉茵則是藍領水電工與單親媽媽。

清潔社的工作內容，主要是要把每個孤獨死、自殺死或意外災難例如火災死亡現場清理乾淨，任務也包括協助處理屍體接送等細節，獵奇畫面不少，但影集仍溫柔地避開了直視屍身的特寫或刻畫死狀等限制級畫面。此劇將重點放在清潔工作過程中，成員們會幫忙家屬整理遺物、並找出可供紀念的物品，與觀眾一起見證一個個曾經與世人產生連結的生命故事，一起感受其最後餘溫。

該劇不只是「台版遺物整理師」的程度而已，戲裡所揭露的死亡現場尤其是描述屍臭與人體組織液的寫實情境有之，男女主角甚至還致力於調製化學配方，只為加強案發現場的除臭與清潔效果、提升工作效能。對照起來更知韓劇「我是遺物整理師」有其避重就輕與戲劇美化效果，無所謂好壞，是創作者選擇面向觀眾或忠於自己而已。

良心事業與黑心事業可以是一線之隔。先不說角頭轉職去做功德事業這件事有無贖罪成分，但清潔社在負債的狀況下仍不放棄厚道待人心意，或者避免交叉感染不省耗材、以及謹慎備足安全設施的專業性確實難能可貴。尤其在萬兔（黃冠智飾）到了另一家公司後又帶觀眾看見另一種風景，甚至發生悲劇、惹人不勝唏噓，更顯編導其社會批判與創作勸世劇種的用心良苦。

雖知每個國家政府都是無法給足完善社會防護網，但多數台灣人其實都是在做「有幫助到別人的工作（了不起的工作）」，而這正正就是比「台灣人情味」更具體的台灣價值彰顯。

劇中清潔社成員們各個都沒能擁有完美幸福人生，與戲裡每單元死者與家屬故事並無二致，皆受困在生命苦境之中，全劇讓觀眾看見人生百態、看盡托爾斯泰所謂「不幸的家庭各有各的不幸」。但主角群在職場上相濡以沫的互動特別動人，不只是一起吃鍋，有時互相吐槽的幹話甚至成了全劇療癒亮點與笑點，猶如撥雲見霧一下的陽光，最是珍貴。

面對人生苦難，劇集以蔡嘉茵飾演的女力士伊雯來象徵世人都在硬扛。然而身體扛得住、不代表心靈就能無止盡地承載一切，如何取捨？處理它放下它而已。儘管任誰此生來去都是孤單一人，但有生之年，每個人都該是自己的人生清理員，總得不斷勤奮地清掉已經發出惡臭的心靈垃圾，記住那些幸福時刻就好。若行有餘力、還能幫別人一把，則是功德無量。