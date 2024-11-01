曾士昕／時尚精品邁向頂級製表

往昔國際精品品牌多以服裝、皮件或石英表為主，近十年看重金字塔頂端的客群，有多個品牌透過購併高級機芯工坊，或聘請知名製表師與設計師以提升品牌在頂級製表領域的地位。其中Hermes愛馬仕、Louis Vuitton路易威登、Chanel香奈兒與Gucci古馳最具代表。

近幾年來Hermes在高級製表領域持續精進，今年推出品牌最複雜的三軸陀飛輪三問腕表Arceau Duc Attele，展現了品牌在高階腕表的實力。首先映入眼簾的是三個鈦金屬框架打造成交織的雙H形中置陀飛輪機制，三軸陀飛輪分別以三個不同的轉速運行，極具視覺效果。

三問報時的擊錘與音簧呈現在面盤下方更是精髓所在，從盤面可以看到兩枚打造成馬頭形的音鎚與U形報時音簧，可以發出大教堂鐘聲，鈦金屬的優質聲學特性也讓音響共振產生最佳的報時音色。而翻過背面可以看到機芯齒輪設計成鏤空造型，其靈感來自於敞篷四輪馬車，輪系以水晶玻璃固定，並且將報時齒桿做成馬頭與馬鬃形狀，處處充滿愛馬仕元素。

2021年Louis Vuitton以Tambour Carpe Diem獲得日內瓦鐘表大賞的無畏獎，這只腕表用骷髏頭的微笑與響尾蛇的搖頭擺尾，傳達把握每一天的意涵。而今年的Escale a Asnieres更是製表工藝的多元表現，具有金雕、琺瑯與活動人偶等最高藝術的融合。面盤是以品牌在1859年最早製作行李箱的工坊為背景，以金雕與琺瑯製作的馬車則具有活動人偶功能，只要撥動懷表六點位置的啟動裝置，即可看到七個動態效果，包括立體造型的馬與馬車都會活動，馬腿與馬蹄隨著馬車輪的轉動而左右移動，而此同時馬伕則會高舉雙臂，身後的行李箱會自動打開露出Monogram花卉，活動人偶的動作俐落有趣。這只孤品懷表堪稱近二十年以來結合製表與藝術的最顛峰之作，絕對是收藏臻品。

2021年Gucci跨足高級製表並有亮麗表現，從搭載無卡度游絲擺輪的基礎機芯到陀飛輪、萬年曆與三腕報時表等複雜功能一應具全，而其中寶石陀飛輪腕表最能代表品牌的特色。以中置陀飛輪為設計主軸，面盤外圈十二顆寶石代表十二小時，只要按壓表冠十二顆寶石會以九秒自轉一圈，九十秒繞行中置陀飛輪機制一圈，這項設計與功能在業界絕無僅有。

時尚品牌沒有專業品牌的製表包袱，天馬行空的創意通常令人驚豔，以獨特設計加上機械連動來闡述故事，精湛的製表不遜專業品牌，可以預知未來將更精彩多元。