李清志／建築職人風潮的復興

在少子化的影響之下，國內許多大學面臨減班退場的命運，招生不足成為許多學校科系的惡夢，在這種惡劣的環境之下，國內大學竟然還有人推出新的學程，而且一開始招生就大受歡迎，學生人數爆滿，甚至有許多學生排在候補名單中，真是跌破大家的眼鏡！這個新推出的學程是實踐大學建築系的「建築職人學士學位學程」。

台灣建築營造業在少子化的影響之下，逐漸面臨極大的危機，最顯而易見的就是缺工問題，因為工地勞動十分辛苦，台灣年輕人很少有人願意投入這樣的勞動服務；不過缺工問題還可以引進外籍勞工，或是增添自動化設備來解決。

不過工地最大的危機在於缺乏熟悉工程營造技術，看得懂設計圖的高級技術人員，因為外籍勞工通常缺乏建築技術或基本建築設計涵養，他們不僅看不懂建築設計圖，同時也需要有人來指導他們如何操作。

「建築職人學程」就是要培養工地的「新世代建築職人」，這個部分也是目前台灣營造業極度缺乏的。過去這種工作都是由有經驗的工頭來承擔，但是隨著老工頭逐漸凋零，我們的教育體系卻沒有栽培這方面的人才，使得建築營造業面臨青黃不接的困境；即便是將來引進自動化設備，也需要有同時擁有建築概念以及電腦AI系統的人來管理整個工程。

到工地現場工作是很辛苦的，必須忍受沒有冷氣的環境，暴露在日曬雨淋中，汗流浹背，粉塵飛揚，為什麼仍然有這麼多學生趨之若鶩？可見其背後有極大的誘因。

最大的誘因應該就是將來的就業機會。目前許多學生都想去唸電子相關科系，期待將來可以進入電子產業，月領高薪，成為有錢人；事實上，不只是電子業可以月領高薪，營建業的技術人員也可以月領高薪。「建築職人學程」的學生畢業後，保證會有營建公司的職務，而且月薪都有六萬元以上，這對目前大部分科系學生都是不可能的夢想。

不只是畢業後的出路不用煩惱，就學期間的學雜費等支出，也都有營造廠商的贊助捐贈，前兩年營造廠商會提供每個學生每學期二萬五的助學金，加上政府對私校學生的補助，家長幾乎不需要花甚麼錢，節省了許多的家庭教育費用，第三、四年期間，學生們開始到工地實習，也可以領到實習的津貼，怪不得有那麼多人想考進這樣的職人學程。

有趣的是，「建築職人學程」招收的新生裡，有一半以上都是女生，她們都了解建築職人工作的辛苦，也明白工地環境的惡劣，但是仍舊有強烈的意願與志向，證明台灣這幾年的兩性教育，早已破除了關於職業性別的牢籠。女性的細心與耐力韌性，有時候反而是更優秀的工地營建人才。

「建築職人學程」的招生爆滿，反映出台灣社會文化的轉變，過去士大夫觀念，導致大家只看重讀書，視理論優於實務，培養出許多只會在辦公室吹冷氣、畫設計圖的人才，但是他們卻不懂工地營造實務，導致設計與實務間產生極大的斷裂，也讓建築營造業陷入危機中。

實踐大學建築系本來就延續德國「包浩斯」（Bauhaus）學院的理念，強調設計與實務並重的教育方式，他們擁有全國最完善的工廠系統，幾乎所有建築系男女學生都懂得木工、金工等操作，讓「手腦相連」，意即腦中有的設計構想，可以自己藉著雙手來完成作品。如今「建築職人學程」更強調了工地營造實務的重要性，為台灣建築教育開創了新的里程碑。