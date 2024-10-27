潘光中／古偶劇也進入返祖期？ 「長樂曲」如此上頭絕非天外一筆

以一部僅有中低規格預算、主演卡司也不過堪稱整齊而已，甚至連原著IP都算不上頂流的作品來說，「長樂曲」能有機會火到出圈，著實可以視為一部令人跌破眼鏡的黑馬。可如果深入一點攤開來看，這一切其實其來有自。

先從故事面說起，「長樂曲」的主要情節在一環勾一環的單元探案結構下，依舊有明確的起承轉合。開局先來上一場刀光血影的刺殺戲碼，一口氣讓男女主角同時登場並且確立人設，不僅瞬間抓住觀眾目光、也給兩人未來將先婚後愛、又相愛相殺的主線預鋪懸念伏筆。接下來的劇情始終走在「破案之餘不誤談情說愛」路線上，時不時放閃灑糖的愛情戲，替稍顯草率的探案過程上點顏色。

嚴格說來，這種「霸道總裁陰錯陽差愛上我」的基本設定，別說古偶劇、就連時裝劇都已經是上古神獸級別的老套路。可套路雖老，用對了一樣能把觀眾勾得難以割捨意猶未盡。即便與約略同期的「唐朝詭事路之西行」相比，劇中的種種辦案過程和詭計推理都只能算是小兒科，甚至還不免有點出戲；不過這些探案過程終究只是為了愛情主線服務，順帶凸顯女主掩蓋在傻白甜形象下的縝密心思及辦案手段。

至於人物塑造方面，基於原著小說的角色形象鮮明，男主沈渡在表面的霸氣高冷面具下，肩上背負著沉重的家族仇恨陰影、以及「賣父求榮」的外界誤解，一路走忍辱負重來唾面自乾。而他柔軟纖細、重情重義的私下一面，以及為了洗刷家族汙名堅定不移的決心目標，藉由丁禹兮這些年磨練出來的細膩演技，絲毫不減的傳遞給觀眾。

在女主顏幸這邊，庶出身分加上男女有別的時代包袱，讓這個兼具天賦與勤奮的孩子一時無法出頭；本就與顏幸形象十分相合的鄧恩熙，充分的演繹出活潑靈動、機智善良的最大極限。兩位主角間從互不對盤走到最後的相知相惜，中間各種既互虐又互信，信手拈來都無比的自然，也讓兩位演員成了近年來CP感最高的高甜搭檔。

小說中假託在武后登基時代的中唐盛世，在影視化之後成了虛構的「大蒼朝」；但男女主角間的10歲代差卻是有意無意地保留了下來。沈渡不經意的脫口一句『夫人小我10歲，但我知她勇敢無畏。』完整無遺的將他內心最後一塊知人不疑的淨土，都留給了顏幸。

全劇雖沒有極致奢華的頂規服化到景，但也還算中規中矩；台詞不時穿插引用古文詩詞，也提升了全劇的文學審美。彷彿回歸到古偶劇最初型態的返祖傾向，或許正是這齣「小而美、小而精」的正統古偶劇，能在下半年一片各式古裝劇中，殺出一條逆襲血路的最大資本。