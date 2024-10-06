李清志／成熟的社會才懂得欣賞老房子

最近「2024台北老屋新生大獎」揭曉，看到許多優秀的老建築再利用的案例，感覺台北這座城市愈來愈成熟，也愈來愈有韻味！

其實老房子、老街區，一直都是城市吸引外國觀光客重要的資產，因為一座城市的歷史記憶、文化特色都存在於老建築裡，如果全部拆除更新，這座城市就沒什麼特色可言了。

過去我們的城市喜歡誇耀我們有新的大樓與新的建設，對於舊的建築以及老舊街區棄之如敝屣，就像是年輕小屁孩只喜歡新潮的事物，不懂得欣賞老舊事物。事實上，成熟的人才會懂得欣賞老東西，會喜歡骨董物件、以及老傢俱、老房子；一座城市懂得珍惜保有老建築，才是成熟社會的表現。

「老屋新生大獎」是由台北市都市更新處所主辦，已有20多年的歷史，很多人都以為「都更處」的工作就是拆房子蓋大樓，事實上，他們的職責工作還包括城市老舊建築的整建與維護，「老屋新生大獎」就是為了推動城市老房子的整建與維護，並且重新再利用，為老建築注入新生命，重新綻放街區昔日的榮耀。

今年「老屋新生大獎」選出三件「評審團大獎」，包括大稻埕的AKA CAFE、玉成戲院錄音室，以及北一女中光復樓，可說是種類非常多元與豐富。隱藏在迪化街老宅內的AKA CAFE，是大稻埕郭家的老宅，過去隱藏在內部無人聞問，甚至被包覆鐵皮，充作倉庫使用，沒有人注意這棟老宅的價值與美好。直到建築科班出身的Neo看出這座建築的珍貴之處，他租下這棟建築，整修維護，讓這座老宅猶如「和氏璧」般，重現光輝與榮耀；Neo不只是重修老屋而已，更希望藉著引進精緻的文化活動，讓人感受到昔日大稻埕光輝時期的美好。

南港舊玉成戲院，已經歇業多年，美國錄音師Andy苦於台灣缺乏大型錄音室，樂團無法同步錄音，因此將老戲院改造成錄音室，成為台灣少數可以讓整個樂團一同錄音的空間。北一女光復樓則是在校友們及建築師的努力下，用最高規格整修這座古蹟，讓老建築可以重現昔日的光榮，並且繼續乘載千萬校友們的回憶。

「老屋新生大獎」也選出「BEST 10」的作品，BOVEN雜誌圖書館、昭和浪漫洗濯屋、森3 sunsun-museum、河神的丸子、老布莊的共生、城市舞台，以及萬座曉劇場，都是以設計點亮社區，創造出與社區的共生及連結。陽明交大內的BEATA、杉遍野·隨野家、沿岸3.0等作品，則是創造出城市的新價值，帶來新的生活模式與永續的可能。

另外本屆還特別頒發「整建維護特別獎」給恩寓公寓電梯增建及外牆整建，強調跨世代共居與老公寓的自發性整建維護。

這些得獎作品的經營規畫者，不僅是有設計創意而已，你可以感受到他們都對老建築充滿強烈的愛與熱情！老宅整修如果只是修復建築硬體，充其量只是創造了沒有靈魂的「殭屍建築」，唯有對老建築的愛，以及歷史文化的熱情，為它注入新的文化生命力，才能讓老建築重新展現活力與榮耀。

這次「老屋新生大獎」作品的多元豐富，讓我們知道老建築再利用，不是只能開咖啡店，其實是有多種的可能性，並且可以帶動老舊社區的重新繁榮。

更令人欣慰的是，我們看到台北這座城市已經逐漸成為一座成熟的都市，市民們不會只是著迷於新建築與新大樓，反而喜歡在生活中去細細品味老建築的韻味與風采；我相信這樣的城市會愈來愈有自己的特色與魅力，同時也會吸引更多觀光客來到這座城市，愛上這座城市！