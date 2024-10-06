雀雀／艾蜜莉在巴黎4 你的巴黎不是你的巴黎

「艾蜜莉在巴黎4」先後拆分成為兩部上線，一反前3季都是在年底上線的慣例，劇中甚至還有提前過耶誕節的情節出現、搶搭巴黎奧運熱潮開播的意圖不言而喻。

但從該劇躍登熱播排行榜的成績來看，顯見影劇作品「在對的時間問世」其行銷戰略布局果然是重要的。第4季中，女主角莉莉柯林斯從觀光客逐漸展露在地生活姿態，不但能為來自紐約與羅馬的新角色充當起導師與導遊，每日以決戰時裝伸展台的浮誇扮相登場更是成為她的日常。

神奇的部分還有觀眾追劇的心態：這個誤區巴黎文化生活態度的影集，以及過度幸運、不會講法語的女主角故事已自成一格宇宙觀，並成功說服多數觀眾入戲到艾蜜莉在巴黎的工作與愛情人生裡。即便不少法國人仍難以接受，但顯然全球觀眾已透過點閱數字來賦予此劇「你的巴黎不是你的巴黎」的強勢詮釋權。

連法國第一夫人碧姬馬克宏也都客串為之站台，霸氣接納各種人類看待巴黎的多元視角，形同宣示法國人就是該有這等海量文化包容力，一如巴黎奧運開幕式所帶給世人的各種衝擊與兩極評價。

#MeToo議題在劇中以婉轉且輕盈的劇情帶過。希維爾、艾蜜莉這樣的女性工作者與同志同事朱利安，總能在有餘裕的情境下選擇支持正義的一方，但也無需陪葬自己的工作或人生，實屬萬幸。而艾蜜莉耍浪漫的方式，竟是誓要力保曖昧對象的家業免於大魔王資本公司染指併購，坐實此角工作與愛情注定牽扯不清的四季精神不變，人設維持得爐火純青。

不可諱言「艾蜜莉在巴黎」的愛情戲也漸至佳境。第4季開始出現了「六人行」瑞秋與羅斯式糾纏：相愛的兩人中間總是會有第3者以及寶寶攪局，讓觀眾同時也為他們的情牽感到揪心。希維爾的繼女進到薩維瓦公司做助理，作風頗有艾蜜莉剛到巴黎時的白目和天真，但以法語來操弄艾蜜莉與加百列的感情實為大忌；新角色「馬切羅」似乎有點戀愛腦，衝勁倒是不負最會搭訕的義大利帥哥盛名。

不論是愛情、友情或親情故事，一旦進到「艾蜜莉在巴黎宇宙」就是愛恨分明卻也不斷在誤解中和好：第4季卡蜜兒與艾蜜莉在莫內睡蓮水池翻船事件堪稱經典，這麼奢華與有創意的閨蜜鬧翻戲，怕是金戴卡珊家族之流再有錢都拍不出來的文化資本展演現場，更不用說瘋馬秀、諷刺#MeToo時裝秀與在變裝舞會講真心話的場面接連都在戲裡登場。

而既然要安排莉莉柯林斯到羅馬度假、工作與談起新戀情，那麼這個史上最像奧黛麗赫本的演員未來要演出「艾蜜莉在巴黎5」aka「艾蜜莉在羅馬」的羅馬假期故事，果然實在太令人期待。