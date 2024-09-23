左光平／金鐘五九──劇樂合一的戲劇原創歌曲

2022年，第五十七屆金鐘獎首度創立「主題歌曲獎」，終於讓音樂項目在金鐘獎上得以見光。隔年開始便更名為「戲劇原創歌曲獎」，加入資格審查階段的確認，並且在報名規章中詳列該歌曲與戲劇的關係和範圍。近十年因為台劇和自製影集的興起，對於唱片公司和音樂人來說，似乎有了看起來比較能夠有效宣傳的空間，於是有些是因為戲劇而創作，當然也有些已經創作好的作品，意外地合適劇情中的使用，都體現在今年的入圍名單裡。

「芬蘭距離」是有趣的界線感敘述，同時入圍最佳男主角的賀軍翔，在劇中飾演的何瑞之是一個極度充滿距離感的好人，但是何瑞之的難以被靠近是情感上很大的鴻溝，劇情在這個階段進入轉折搭配男主角內在冷卻的相處，歌曲線條柔軟卻穿梭在冷暴力的固執鋼筋當中，是高級的詮釋。

「相濡以沫」來自影集「愛愛內含光」的主題曲，導演黃婕妤拍過許多MV，自然在選擇大主題涵蓋上具有流行度以外的氣氛與視野。整部戲裡的情感流動像飛沫般噴濺，卻很快就在空氣中消失，而這首歌的出發點和編曲都對於戲劇的整體的描述有重心，加上是新聲音的演唱，是前衛也適切。

「無罣礙」同樣是影集主題曲，來自「鹽水大飯店」一劇的悲喜交錯，這部戲敘述了早期追求自由與民主的過程中，其實是需要某種愚勇和自嘲才能達到成就。你可以樂天，可以浪漫，可以不怕身邊的危機，歌詞裡的大量重複段落像是祝禱，為這個選擇能成為對未來的期待的源頭和動機掛念。

改編自小說的華麗計程車行，劇中的插曲「運轉人生」更是貼合全劇，時代的變化其實至今仍然在發生，當代的科技和觀念的更迭讓每一代的年輕人都有不同的苦衷。小人物永遠是選擇最少，但是又最容易面臨選擇的對象，也替劇中的家庭情感有了不完美但完整的解答。

來自客家電影院－蒼蠅歌手的主題曲「鹹魚」則是勵志無比，電影中以隔代教養的無奈與困難，鋪陳在追求夢想中的掙扎，兩位主角接力演唱，濃縮出了奮不顧身和從搖旗到奪旗的闖蕩，很多來自不同地方，生活也不同背景的人，要去的地方可能都是一樣的。

當然客觀立場看來，這個項目是一個有趣的邏輯辯證，好聽當然是基本要求，但是好的歌之外，無論是片頭、片尾或插曲，這首歌要怎麼呈現這部作品或是劇情當下的氣氛延伸與判斷，才是這個項目希望能夠被呈現的給獎樣貌。