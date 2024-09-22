雀雀／「今夜一起為愛鼓掌」突破台劇談性談心新境界

年度台劇「今夜一起為愛鼓掌」與「愛愛內含光」同為以性愛為主題的原創劇集，設定上也都將女主角的性知識開到滿檔，先讓女主角臉不紅氣不喘大方談性、討論起性欲與做愛就像生活中面對食欲與做菜吃飯一樣自然，以此直面觀眾，以平常心帶觀眾無痛進入這個被亞洲人視為禁忌議題的社會敏感帶。

性喜劇在歐美影劇圈早已不算獵奇，知名演員為戲解放、玩性大發甚至樂在其中者大有人在。「為愛鼓掌」有楊謹華、Ella陳嘉樺與楊祐寧等台灣演技派演員來掌舵，令人備感成熟沉穩，也直接跳過青少年式對性好奇的探索或縱欲路線。在此劇的角色和故事中，所有的性需求都是建立在認識自己、愛自己或愛護伴侶的努力基礎上，看著Ella所飾演的女圖書館員宋青語為了解決與摯愛老公阿哲（楊祐寧飾）性生活不協調問題而去上性治療課程的過程，甚至有點感人。

楊謹華既是御姐也是眾影劇女主角們的御用閨密，總能在不搶風頭的情境中扮演好極具特色的姐妹型人物，就算扛起雙女主角的戲種也能做到與對手演員的共榮綻放，堪稱百搭。這次楊謹華與Ella飾演一對舊識，在少女時期宋青語曾解救張佳晨（楊謹華飾）免於一次受迫的糟糕性經驗，可說是後來張佳晨之所以能正面享受性愛生活，宋青語厥功至偉。事隔多年，兩人重逢，由成為「性治療師」的張佳晨來為宋青語做性治療，冥冥中可解讀為一種善的循環。

和對的人共享美食經驗可達到享受美味的加成效果，性愛經驗亦如是。該劇不只要談性，更要藉此與觀眾談心與談愛，從性無能議題暢聊到愛無能的背後癥結，再深挖出愛情具體的形狀和昇華後的模樣，骨子裡仍是不折不扣的台灣愛情偶像劇。

而這正正就是Ella出道開始當演員以來的拿手好戲—就像是20年前以「薔薇之戀」百合一角感動過無數觀眾的續集一般，看Ella詮釋起善良但笨拙的女性角色就是討喜，每當她蹙眉沉浸在角色的內心小宇宙之際，總能渲染出讓觀眾共情、與她一起認真煩惱的魔力，尤其性又是那麼難以啟齒的議題，由Ella來演不能做愛的女人角色，莫名的對頻。

楊謹華、Ella與楊祐寧都曾為台灣青春愛情偶像劇貢獻過年輕飛揚的螢幕形象，如今亞洲各國愛情偶像劇已然被置放在精緻化的工業生產線上，奮力輸出。20年後的今天，能看到演員各自在踏入婚姻以後、憑藉著更加豐厚的生命與演藝經驗，有底氣又這麼有意識地為演員職涯、為台劇做出突破，甚至在最後讓人為戲裡角色之間的愛而看哭，其療癒力與後座力，都是今年必品的追劇體驗。