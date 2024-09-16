王祖壽／江蕙將會怎麼唱？

上月27日，不和解散已15年的英搖滾天團綠洲（Oasis）意外宣告復合巡演；同一天，封麥告別9年的台語歌后江蕙突然宣佈復出，都為平淡如水的流行歌壇榨出了久違的高湯。

江蕙復出其實有跡可循。去年張清芳主場的演唱會，江蕙人在包廂，重拾麥克風清唱「家後」，還說：「曾經的我也在台上，大家沒有忘記我，非常感動...。」

今年終於等到台北大巨蛋蓋好要請歌手這一天，加上國慶晚會的崇隆意涵，原本是江蕙順勢重返舞台的契機紅毯，豈知「復出首唱」引來北高市長猶如搶親，南轅北轍的兩大角力，江蕙復出火花迸出了雜音。

短短兩周江蕙聲明連發兩彈，主動曝光過往罹癌過程，比宣告復出還突然，震驚社會。江蕙在聲明裡不忘把「邁邁市長」置於「蔣市長」之前，稱呼的親疏更飄出了安撫味，下一句再補上蔣市長的歌聲不錯，顯然端平姑情嫂意這碗江湖水，比唱歌還難。

搶到先機的蔣市長更會點歌，欽點江蕙過去唯一詞曲全創作「甲你攬牢牢」點到心坎裡。但是復出大戲滲入了罹癌抗癌人生遽變，形成江蕙人設一夜轉成生命鬥士的復出首唱，以國慶晚會聽國民歌曲的心情，「感恩的心」豈不更貼近激勵人心？

歐陽菲菲「感恩的心」適合江蕙唱嗎？語言的疑慮並不存在，李碧華唱過「感恩的心」台語版（1995），台語版林秋離作詞「期待天會知，我無認輸」，沿用了國語版陳樂融作詞「要蒼天知道，我不認輸」，特別適合今天江蕙乃至國慶晚會象徵的心境。

當然，復出首唱最安全的做法仍是重溫自己的名曲。聲明裡如今健康的她再度歸來，將面對今非昔比的大環境，當年告別演唱會最後一曲刻意安排新歌「幸福的溫度」，寓意寄望生生不息，但很明顯欠缺「流行的溫度」。江蕙看過當年歌壇創作人才備出，唱過金曲曾經源源不絕，如今琅琅上口的一曲難求是不是感觸良多？

江蕙復出的使命，除了激活新歌人才，更要緊是好歌承傳。過去江蕙4次演唱會，藉由年少走唱生涯回顧了不少老歌民謠，復出今後重點應該設在選唱80年代的同輩歌后：陳盈潔、陳小雲、黃乙玲，她們沒有像江蕙復出的意願或條件，但她們的經典期待江蕙開枝散葉賦予新生命。

江蕙的復出也為前輩遺願重燃生機，「鳳飛飛台灣歌謠演唱會」（2011未完成），鳳姐排出的華麗歌單有如一部台灣發展史（請參閱「歌不斷」一書鳳飛飛專章），其中包括江蕙「家後」，但畢竟鳳飛飛唱不到了，江蕙今後至少能唱一下鳳姐原訂的開場序曲與謝幕尾聲「這條歌」吧？這首台語歌此刻不也照見著江蕙重新出發之路？

「綠洲」的世紀復合巡演在明年7月，宣佈同時啟動開賣，搶票搶到比黃牛票還罕見的主辦方「動態定價」驚動市場，引來英國首相關切，主辦方雖有補救措施，但歌迷議論紛紛「出身勞工階層的綠洲已經不存在了？」。

江蕙復出「北高市長場」公務之後，明年勢必輪到售票商演，主辦方早已望穿秋水。9年前江蕙在北高25場告別秀，原已唱好唱滿急流勇退，9年後再登場如何唱繼續修成正果，照顧好健康身體，祝福江蕙一切功德圓滿。