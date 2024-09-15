雀雀／多人魂穿重生劇「度華年」 重新定義「做夢夢到」真義

「度華年」由張凌赫與趙今麥所主演，故事描述大夏朝長公主李蓉被殺、意外重生。她為了取悅多疑的父王，宣誓自己無心結黨營私的忠誠，而與前世的丈夫裴文宣再度政治聯姻，「重啟人生」且戮力改寫人生，以預知觀點踩在趨吉避凶的優勢之上，活出完美新生活。

全劇有宮鬥權謀、多角戀，還有江湖恩怨情仇，情節豐厚；而近年流行的穿越時空情感糾葛敘事格式，也因加入多人一起魂穿，而使得情節多了幾分懸念。上述元素幾乎已經成為古偶必備公式。標配還有改編知名小說IP，讓小鮮肉小鮮花演員配對（且他們同框詮釋鴛鴦共浴或夢幻旖旎床戲畫面，將會被擷取成短影音、並不斷地在網路上流傳重播）；外掛男主帥氣打鬥場面是必須，戲裡絕對不乏刑求或智取機密消息手段的敘述，就連「駐守邊疆的軍隊攻入皇宮」的最後高潮都是陸劇常見結尾。

中國大陸古裝劇確實拍得愈發精緻，服化道細節美學品質穩定、禁得起檢視，但劇情套路多、常常能夠被預期，40集的內容其實只要20集就能把故事說完。儘管如此，此古偶類型劇在全球已培養出了為數眾多的鐵粉觀眾，願意樂此不疲地在動輒花上2、30小時，只為在追劇時間軸裡翻找亮點。而那些亮點，也將定義該部劇集的價值。

「度華年」的亮點是男主角張凌赫所飾演的「裴文宣公主駙馬」角色適性貼近演員，與張凌赫在「蒼蘭訣」裡飾演的長珩仙君同樣都是走「默默守護」路線。但裴文宣比長珩積極也聰明貼心，服侍長公主的程度儼然「晚安大小姐」，滿格的陪伴力正中當代女性觀眾擇偶取向，成功在瘋批與高冷霸總型男主角潮流市場上殺出一條血路。

當今中國大陸古偶劇已取代過往少女們閱讀瓊瑤以及言小的鋼需市場，每年數十部的產量，總有兩三部「能中」。誰能為觀眾帶來十足戀愛感？誰就能成為爆款頂流明星。2024「墨雨雲間」捧紅王星越，「度華年」則是穩住張凌赫在影視圈的地位，成為他的年度代表作。

比起時裝劇老是需要配合國策、做足士農工商各領域產業優質卓越的大外宣情節，古偶劇不但沒此包袱，劇本上借古喻今甚至指桑罵槐的功力也愈發高明。「度華年」劇集後段，長公主為了進諫老爸使之清醒、苦勸太子弟弟莫要黑化，還要用「做夢夢到」的說故事方法、暗示威權執政將會致使家族與王朝走向悲劇。

而所謂「做夢夢到」，其實是已經發生過的前世慘事—只能說用曖昧溫婉方式呵護父權、勸誘不適任的政治人物離職或下台（甚而乾脆消極坐等統治者過世）的故事情節，實在太有當代既視感與警世意味。