雀雀／許光漢亮眼扛下韓劇「無路可走」單元主角

「無路可走：輪盤賭」實為年度最具話題韓劇之一，先是許光漢首次進軍韓國演戲、使得作品未拍先轟動，後有李善均案爆發並由趙震雄取代原本的「白仲植」刑警角色。影集播出後，以1集登場1個主要角色的節奏進行，這與Disney+ 去年夯劇「Moving 異能」走類似敘事公式，觀眾要在第6集才能等到許光漢所飾演的殺手「Mr. Smile」登場。

作為首部主演韓劇，許光漢扛下「無路可走：輪盤賭」第6集故事線主線，形同一部電影的主角。與全劇多數人總在灰頭土臉的狀態相比，Mr. Smile辦事俐落、氣場清爽，雖是殺人不眨眼的殺手，其所端出的超高反差形象包括出境的撩妹、威脅人時的悠哉鬆弛，以及廝殺起來的狠勁，使得許光漢在台詞和戲分都有限的情況下、仍刷出強烈存在感，簡直是韓國專為這位台灣演員所量身打造出的完美戲劇人物，一拍即合成經典。

演員的跨海演戲能為平台帶來多少跨國觀影效應？近期影集有李政宰主演星戰前傳「侍者」、李敏鎬的「柏青哥」、楊紫瓊有演出的「西遊ABC」和「孫家兄弟」都是可被觀察的作品案例。然而說到底，「戲劇性」才是共通的國際語言，好的故事就能禁得起全世界觀眾檢視與賞識，韓劇的重口味說故事，確實已成功受到當代多國觀眾青睞。

劉宰明飾演的性侵慣犯金國浩，是繼「梨泰院Class」之後再度讓觀眾仇恨指數衝新高的反派角色。戲裡他成功地以不死蟑螂姿態與觀眾一起撐到最後1集，而與飾演兒子的成愉頻之間激盪出弒父／殺子情節的戲碼，讓劉宰明在結局做出具高複雜度的情緒演繹與決定，有著比「梨泰院Class」張大熙過之而無不及的精彩父親角色故事曲線，是追完整齣「無路可走：輪盤賭」後能引人感嘆思考、得到觀影滿足感的關鍵人物之一。

金聖喆飾演青年牧師以神之名聚財與行人誅戰術，此為韓國影劇特產：冒犯宗教與批判政府律法一向不手軟。這位牧師私刑嚴懲社會人渣的方式儼然暗黑教會版「模範計程車」，以金錢號召殺人部隊的手法其實就是把「魷魚遊戲」端往社會檯面上玩，與許光漢都是玩性十足的態度在進行獵殺行動，邪氣魅力互有勝場。趙震雄在結局追查幕後黑手不果，還與 Mr. Smile鎖定同一目標。許光漢在第8集片尾再度現身，也為影集第2季的籌備埋下伏筆。

韓劇已具工業化的製作規模，能讓類型片在幾乎不會出錯與漏拍的情況下有模有樣地登上國際舞台。儘管許光漢在第1部主演的韓劇裡盡說英語，但可能1年後退伍回來、再去演別的韓劇，就開始能講韓語了也說不定？