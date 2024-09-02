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馬欣／台北城的前世今生，不成熟但動人，「愛情城事」

聯合報／ 馬欣（影評人）
「愛情城事」劇照。圖／華映娛樂提供
「愛情城事」劇照。圖／華映娛樂提供

今年國片市場面臨嚴峻的市場考驗，除了娛樂習慣轉變外，國片轉商業類型化也需要一段時間的打磨。即便商業大片也苦苦求生，而在夾縫中出現電影「愛情城事」這樣集結多位導演作品，串連出台北大小故事的清新小品，似乎也見到國片的曙光。

「愛情城事」整體頗有創意，且集合了不同年代的藝人，不僅是城市光景，熟悉的李心潔、林嘉欣、張震等，都如喚醒大眾記憶般，秒回過去。10部短片也串出了台北的「今生前世」感。開頭手法不俗，以伍佰騎車的特寫與俯瞰視角，看到台北這城新舊地標的差距，新建案如雨後春筍交會舊建築的對照，整個「台北」如想破繭而出的卡在新舊交替中，面對它的滄桑、昔日榮光與未知前景。

以人文光景來看，每段故事捕捉出的人味是動人的。其中尤以殷振豪執導的最完整且飽含細節，導演殷振豪以雜貨舖空間交會了彩卷行，張震飾演投注彩券的常客，與鄭中基偶遇，兩個中年人的短暫相遇，既溫馨與曖昧，甚至翻轉了性別符號。不僅深刻拍出疲倦中年的妥協與心聲，演員也展現精湛演技。殷振豪場面調度嫻熟，雖是偶遇卻有閃回的底蘊。若以此故事拍成長篇也令人期待。

此外，黃綺琳執導的短片以一尋常午後拍出老城的世代孤獨，由蔡振南與鄧麗欣主演，定焦在疫情剛開始的惶然，然不熟悉的兩人卻因一起看一部許冠文的老片而安然於當下。此部拍出了不同世代的茫然，但也拍出奇異且如今少見的世代和諧，故事溫度剛好，老城有了新曲。

另一短片則是由伍佰飾演送報員，見證老宅拆建前與窗外的預售屋廣告。以老屋的視角看著台北變遷，導演謝沛如相當擅用時代的符號，包括牆壁塗鴉與屋內的物件都飽含回憶象徵，使得這台詞不多的小故事，有著細物的絮語，散發不濫情的共鳴。

雖然不是每個故事都執行完美，如李心潔執導的短片有著過於斧鑿的情感戲。但不同年齡的創作者與知名演員，將台北這座城幻化成一個人般回眸來時路，「台北」鮮少在影視中如此鮮活，可看出監製曾寶儀的用心，也足以滿足眾人在時代快速變遷中企圖回首的鄉愁。

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