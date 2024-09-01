潘光中／打破熱門IP與流量演員迷思，「唐朝詭事錄」締造新一代逆襲傳奇

眾所周知，當下戲劇市場要做到大火、熱播，有兩樣東西必不可少：一是「熱門IP」、二是「流量演員」。如果這兩樣都沒有，雖不說是必死無疑，但想獲取流量聲量可謂是難上加難。不過，有部作品打破了這個通則。

以一部古裝探案類型劇集來說，「唐朝詭事錄」系列乍看之下並沒有太多的優勢，只能回歸到以故事、人設、及製作品質取勝。推理邏輯的奇譎、案件進展的奇詭、視覺效果的奇觀，這三奇成了「唐詭」系列在亂局中殺出一條血路的最大手段，也給對古裝劇審美疲勞、甚至不惜降級消費的觀眾帶來一種全新的觀劇體驗。

結合較不具知名度的優秀演員、大膽創新卻仍不失格的創作想像，「唐詭」系列的案件囊括了宮廷祕聞、民間軼事、仙魔怪談、奇門幻術、宗廟道法、甚至域外傳說等等。乍見之下似乎與我們這兒的「戲說台灣」、「台灣傳奇」等鄉土欄目劇無啥區別，但是得益於尚稱充足的預算，「唐詭」在製作的嚴謹性和精緻度上勝出許多，也帶來了一段段在荒誕處見真情、於虛妄中尋道義的正向三觀。

另外，經典劇作的「困局論」也是「唐詭」系列的戲劇性特質。主角們經常置身於內外交迫、案情膠著的懸案險情中，出奇多變的劇情路線，卻又與那個年代的廟堂朝局緊緊相扣，還不忘給投身於江湖的小民生活營造出足夠的煙火氣。儘管原作小說的本身更貼近衍生自稗官野史的荒誕創作，但影視改編後的劇情內核依然沒有遺忘對古今變遷的思維辯證。透過這些虛設的小人物英雄，在如真似幻中呈現出大唐盛世繁華背後的人間百態。

而進入到第二部「唐朝詭事錄之西行」，不但擺脫了近年每逢續集必爛尾的宿命，還有效的挽救了播出平台觀眾大量流失的危機。「西行」之所以能延續第一部的成功，最大功臣要屬主創並沒有為了交差了事而倉促成行，故事、畫面、剪輯、音效……直到演員表現全部在線，武藝高強、一桿紅櫻槍在手所向披靡的盧淩風；大腦擔當、分析案情堪比頂尖人工智能的蘇無名；還有全能通才費雞師、丹青聖手裴喜君，外加一個武力輔助櫻桃，5人小分隊仍然維持前作形象。

或許同名原作並非炙手可熱的大型IP，可主創團隊慧眼相中故事中的奇幻詭異底蘊，並重新塑造出「盧淩風」、「蘇無名」兩位貫穿全劇的靈魂人物，有效利用小螢幕穿透四次元的媒體特性，最大限度的架構出帶領觀眾融入世界觀的沉浸式體驗。這種堪稱「參與式」觀影體驗的手法，將盛唐風貌從博物館、歷史課之中，帶進觀眾的電視、電腦、以及手機，無限提高了受眾黏著度，成為新一代良心劇王。