雀雀／「正港分局」同樂會！木曜4超玩認真演

台劇「正港分局」是「關於我和鬼變成家人的那件事」的衍生劇與續集故事，影集內容描述主人翁吳明翰（許光漢飾）在電影版結局後大難不死，回歸正港分局。想不到暗戀對象林子晴（王淨飾）也回歸、還搶了小隊長的位置，兩人繼續辦案搶功勞，這次以保全員之死來揭開模仿「成語殺人魔」的連續殺人案查緝之旅。

要把爆紅電視劇拍成電影好控制：精縮工程或平行時空劇本寫好就好。但電影賣座後要拍成電視劇不容易，除非與漫威電影一樣，最好事前早就有幾集電影埋下各種伏筆，後續才能擴張地理所當然、有憑有據。或像台灣如「角頭宇宙」已有醞釀多年的各幫派世界觀可作開發。但「正港分局」是全新嘗試：少了關鍵靈異角色毛毛，吳明翰查案再也無法作弊、只能仰賴直覺行事，偏偏團隊有點廢，辦事不力只剩嘴皮。在不斷鬼打牆的追案過程中，強化出此劇的荒誕喜劇體質。

許光漢再演吳明翰可謂信手拈來，放飛程度超越電影版，周星馳喜劇演法亦更顯。戲裡是沒了老公管教使然，戲外大概是吳明翰有幫助到許光漢稍微放鬆笑看藝界人生的一些什麼。除了男女主角、局長和小胖回歸並將人設盡興演繹，還加入了黃路梓茵、黃奇斌與林鶴軒所組成的廢才小隊，全組無釐頭行事風格令人莞爾，拐瓜劣棗聚在一起互相吐槽起來卻很協調，辦案不行辦公室氣氛卻惹人喜愛，看完會相信他們真的就此去吃了一趟麻辣鍋當殺青酒。

正港分局小隊是在同樂會，演來鬆得why so serious勸你笑看，那方木曜4超玩卻是各個都把角色當作人生代表作在交付，負責搞笑的和負責推動案情進展的似乎做了對調：史上最廢警探團這次遇上了頗精采的案子。人魔形象的邰智源與楊祐寧將反派的深沉與優雅做出有力詮釋，真正在查案與看透一切的是徐水源，最狠心冷血的也是他；兩位外送員角色故事都有勝場，坤達與溫妮將人物的執迷演繹出奇異神采，他們是全劇最踏實活出汗味的真正勞動者，正港小隊的瞎忙更加映襯出此事。

成魔與外送員的故事拍出血肉，也讓該劇以刑案所伸張的社會議題退一步、藏得深：包括道統失勢、詞彙簡稱氾濫、性別弱勢與知識無法翻轉階級等點題式批判意味皆有之，時而甚至以喜劇橋段包裝起來，只被當作有趣的過場也無礙。或許世道如此，過度認真者就會被當作反派，我們都該釋然，ㄏㄏ，XD、orz。

在陸韓劇面臨到生存焦慮、戮力在戲劇作品裡加重喜劇比例來博君一笑的這個年頭裡，台灣有「正港分局」集結幕前幕後豪華陣容一起工作，唯一目的就是想盡辦法要逗樂你-這種製劇目標一點也不崇高，但能感受到劇組只想好好服務觀眾的誠意，笑納是最好的回應。