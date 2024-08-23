曾士昕／不斷創新的朗格表

重返台灣市場並選擇在台北101開設專賣店的朗格表，為何成為許多鐘表玩家所期待的品牌？原因在於其製表的獨創性與工藝價值被稱為聖杯等級，怪不得連獨立製表泰斗Philippe Dufour也認為朗格的Datograph是最好的計時表。

朗格在一九九四年重生並在當年十月二十四日發表四款腕表，其中的芝麻鏈陀飛輪機制更是第一次出現在腕表。此機制從發條釋放的動力因具有一個塔型輪的中和作用而大幅提升精準。而一九九九年推出的Datograph計時表更是具有30分鐘積算盤分針瞬跳的功能，雖然只是個簡單動作，結構卻異常特殊，在當年是第一次出現在計時腕表。

若說Datograph是計時表的典範，那俗稱貓頭鷹的Zeitwerk絕對是朗格製表的顛峰之作。Zeitwerk是以先進的設計演繹創新的概念，無論外型與機芯設計，包括從主發條釋放的能量來推動三個數字盤所組成的跳字顯時裝置，與透過恆定動力系統的操控來確保走時的精確。而從面盤的布局來看，以德國銀為材質的時間橋串聯了左側1至12的小時碟盤，與由兩個碟盤組合而成的分鐘顯示，它包括0至5與0至9兩個碟片。而下方是小秒針盤，因為結構的特殊讓跳時非常的精確，尤其59分59秒再過1秒整點顯時，這是透過獨具的機制才能讓秒針走到秒盤的60秒位置而精準跳分。

獨創精妙的機芯結構充滿了驚艷，是由一條藍色游絲所構成的恆定動力系統，主要功能是為小時與分鐘碟盤即時跳動提供動力，這個結構有一個Y字型擒縱叉，先是預警鎖定後再鬆放，當秒針走到55秒時，擒縱叉尖端的紅寶石會脫離渦形齒輪的齒尖。而在60秒做跳分動作時會再次嵌入齒尖，待55秒時再度脫離齒尖，每次的作動藍色的游絲會拉緊再鬆放，週而復始的運作。而此時恆定動力系統也每秒為走時的擒縱機制釋放一定的能量，讓運行更加精準。此外還有一項很特殊的結構，為了緩衝數字碟盤在運轉與停止時所產生的動力衝擊，加裝有一枚四片式風輪調節裝置，當每一分鐘跳動時會透過擒縱叉的紅寶石帶動，在55秒時順時針轉動約30度，在60秒跳分的同時再回彈。此風輪調節裝置在旋轉時可對抗空氣阻力，作用在於消耗多餘的動力，這項絕無僅有的設計類似於報時表的減速裝置。

朗格製表在機芯的拋磨更是受到許多愛表人士的讚賞，尤其在細節的部分精雕細琢，倒角修飾與各項拋磨技法，皆已經超過許多瑞士頂級品牌，絕對禁得起放大鏡檢視，這也是為何台北101專賣店在營運後每日預約不斷的最好證明。