葉怡蘭／到處喝咖啡 驚喜俯拾皆是

我的個人網站裡有一個〈享樂隨手拍〉單元，自2008年起一路持續至今，更新頻率為全站之冠，主要發表日常國內食飲與走踏之際所留下的圖文紀錄；而最近，偶然檢點所收錄類型，突然發現，咖啡館的占比有明顯增加趨勢，且分布遍見全台各地。

原本多年來一直有自備咖啡的習慣：「對我而言，素來對食飲品質以至空間氛圍與景觀之開闊優美程度一整個挑剔標準高如天，長年歷練下來，發現既要咖啡好、又要空間美氣氛佳且景致無敵也未免太強人所難，遠不如全然由來自備，操之在我、盡其在我來得安全安頓、合味合心、愜意暢懷。」—數年前，在談我的旅中咖啡心得的〈我的，移動咖啡館〉一文中，我如是寫道。

然而，若撇開周邊其他條件，專注咖啡上，便俯拾皆是驚喜與寶藏。

這些美好的相遇幾乎全無刻意，常是人走到哪遊到哪，工作或行程遊程銜接間中出現空檔…「找地方喝杯咖啡吧？」起心動念當口，抓起手機周邊區域略一搜尋，圖片與豆單菜單相關資訊稍微瀏覽，看哪家對眼—通常會下意識避開裝潢太過浪漫浮誇、餐食提供太完整多樣的店家，盡量選擇素樸專注咖啡上、特別是以自烘豆為標榜者，直接登門問座。

待的時間也不長，一人一杯咖啡…通常是一杯單品＋一杯義式卡布奇諾或冰飲或特調，最多加一份簡單甜點，半晌流連，解了癮消了渴，便悠然離去。

但停留雖短，那沁脾的咖啡香，卻是繚繞悠長。

是的，這般依前述直覺而訪的咖啡館，踩雷與未如預期極少，尤其我必嚐的單品，總能遇上從豆款挑選到烘焙到沖煮都認真講究、套句咖啡專家韓懷宗老師之語：「味譜的動感與振幅」清晰活潑有層次的佳作。

最振奮是，這樣的咖啡館不只存在於城市都會中，深山水湄、林野原田、村鎮鄉郊，即使再偏遠再僻靜之地，也總能尋出一個所在、得著合心愜懷一杯飲；令人由衷驚奇於台灣的咖啡風氣之盛、品味之高、能量之大，由得人從城到郊，走到哪喝到哪，好奢華。

這般咖啡成就，回首過去，可歸因於近數十年來，台灣之於全球一波波咖啡發展洪流的零時差緊密接軌，繼而綿密廣布、穩固扎根。

自日治時期以來積累至今的深厚農藝基礎，加之身屬數百年傳承悠久的產茶與飲茶國家，使國人對食材與飲品早早建立起旺盛的求知與研究熱情以及強悍鑑賞能力和體系；遂而，從上世紀末葉以義式調配豆與濃縮咖啡為尚的第二波咖啡在世界各地崛起，繼之本世紀初因風土思潮的風起雲湧而點燃的第三波精品咖啡狂潮，台灣幾乎全無缺席，特別後者，更是迅疾跟上…

還記得第二波時代，大學畢業前後，我對飲食的投入興趣正當啟蒙時刻，眼見國內論壇上、領航咖啡館裡，對於crema的講究、義式機的細節操作、咖啡體與奶泡質地的鑽研…一一蔚成顯學。

然後是第三波，已然深深浸淫於飲食書寫領域的我，正面迎上風土時代的來臨：「咖啡，竟也能如我素來最愛最專注的茶以至葡萄酒一般，隨國家隨產地隨年份隨風土季候隨種植處理烘焙沖煮方法，隨個人的知覺感受程度，而在香氣上滋味上口感上擁有無數千百面貌。」—我如是寫道，同時，滿懷歡欣見此波火速在台灣咖啡圈根生茁壯，並一年年在台島各角落無遠弗屆遍地開花。

近年，甚至再一步繁衍至咖啡調飲上，多樣素材組合、多端風味配方，讓人更加目不暇給，杯杯都想嘗。

是我多年來一提再提、引以印證台灣飲食底氣有多堅強的重要範例，歡喜自豪無比。