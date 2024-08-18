雀雀／台劇Q18 戲劇與科技始終都來自於人性

李銘順、天心在台灣科幻影集「Q18量子預言」中飾演一對科技公司夫妻檔柯博士與高總裁，他們為了漸凍症兒子小匡（劉修甫飾）打造出量子AI「黑子」與「白子」（炎亞綸、石知田飾）陪伴孩子左右。兩個仿生人甚至可以自由行動，當爸媽照顧兒子的管家兼跑腿、也代替小匡探索外面的世界。

石知田以小津安二郎式的平鋪念白語調、與炎亞綸以低限表情表演方式搭配起來，竟順暢地融入在這科技家庭裡詭異的親子關係中，有著超越智慧宅或智慧音箱的「家庭成員」存在感，令人想起羅賓威廉斯在電影「變人」的初始樣貌。後則滲出了些史匹柏「A.I.人工智慧」與石黑一雄「別讓我走」的科幻文學意味。

「Q18」全劇分5單元，與觀眾一起歷經人類追求永生、婚姻、身體自主與親情羈絆等人生課題。科技不只便利了人們的生活，加助滋長的恐怕還有執念：例如金士傑在劇中想突破130歲的生命年歲極限、趙逸嵐想永保與李千娜愛情關係裡最美的樣子、肉體能被電腦機器撤換的極致程度為何？或者愛與精神的永恆，是否可以全然封存？每個單元背後都有血淋淋令人難以逼視的殘酷現實，是以華麗科幻包裝起來的警世寓言。

李銘順從做工的人、原民律師演到量子科學家都無違和，這次雖然是飾演專業的巨人、面對到「愛」卻成了侏儒：為了維持與天心、劉修甫的家庭幸福，發明出量子AI、長壽晶片、永恆之戒、量子義肢、爆紅線上遊戲和收容人們意識的伊甸園……柯博士一味地以專業技術來回應妻兒的需求，是專屬於科學人的浪漫、卻也是理工人理解愛的盲區：如同多數富人雖無止盡地給予、卻終究無法讓孩子感受到真正的幸福一樣，令人唏噓。

談遍了所有關於小情小愛，乃至大愛，「Q18」以不同年齡層與不同經濟族群主角來拆解人類是如何好心做壞事？或秉持著「我是為你好」卻造成了傷害；愛與偏執一旦失衡，量子糾纏態就注定要重新震盪一番，在外界看來就是具戲劇性的宇宙大爆炸，一如「不夠善良的我們」裡那場婚姻風暴的必然發生。

在地球人眼中，戲劇與科技始終都來自於人性，但是「三體」恐懼人性。「Q18」裡量子AI的思路是接近三體的存在，機器人不會說謊，但凡關於人性的一切，都有可能會讓運算過熱或當機。偏偏就是這些對於生命限制的吶喊與奮力追求，讓邏輯無用、讓錯的變對。以哲學方式來探討科學，以愛、死亡、機器人來叩問生命意義，周美玲導演確實拍出了一部台版黑鏡。