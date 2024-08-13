塗翔文／鬼才之道：里程碑之作

「鬼才之道」可說是近年來台灣類型電影終於展現成熟樣貌的里程碑。

許多人把類型、商業片掛在嘴邊，殊不知真正成功的類型電影才是最難操作的，在標準的公式化與變異的創新性之間拉扯，更需要嚴密的設計與演算，當然亦得有各環節專業執行的相互烘托，才能成就一部質量並重的作品。

不走相同的套路、複製，以為這樣就一定能再度賣座，其實觀眾並沒有那麼好騙。「鬼才之道」最重要的成功魔法，就是建立自己獨特的世界觀，這是從扎實劇本開始磨起才有的成績。電影從「金鬼獎」做噱頭，完整建立陰間生存與成功的一套邏輯，事實上跟陽間人的殘酷競爭並沒有兩樣，融入「被看見」概念和如今癡迷網路點擊率的常態，既有喜感又能輕易獲得觀眾共鳴。

再者是故事主軸。三個主角是不同層次的「loser」（失敗者）：前任鬼后、過氣偶像，再加上從來找不到自己存在價值的少女衰鬼，由前兩者開始訓練後的過程中，堆疊出將不可能化成可能的動人力量，最後成為主角實踐自我、找回自信的感性目標。這種「小故事大道理」式的勵志敘事，儼然就是「皮克斯」動畫裡如出一轍的不二法寶，「鬼才之道」巧妙運用，卻轉化成獨特的台灣風味。

最後是許多台灣片裡時常忽略的電影感。除了根本的編、導、演到位之外，獨特世界觀要能成功建立，就得有堅強的技術部門支撐。「鬼才之道」從靈活的攝影，細膩的美術與造型，到出色的配樂、合宜的特效，樣樣都沒有在任何一個環節為具說服力的世界觀扯後腿。說來簡單，但時常也是一些類型片讓人覺得「破功」的關鍵，一旦幻覺成功建立，方能引領觀眾入戲，徐漢強繼「返校」之後將本片統整的更為成熟完備，展現所謂類型片導演應有的能量。

類型電影更需要好的演員相輔相成。陳柏霖展現近年最放鬆自在的逗趣演出，王淨在笑淚之間奪取人心；但最厲害的是張榕容，在看似刻板、漫畫化的角色中，竟能演出既酸楚又具人情世故的溫暖，極具層次。一干配角也都各自整齊亮眼，就連只有一場戲的竺定誼也令人拍案叫絕。「鬼才之道」並非立志要做什麼偉大經典，但它真的能讓人又哭又笑，開心之餘亦得到不少心靈救贖的感動，而且還很有電影感，所謂的娛樂片，不就是這麼一回事？