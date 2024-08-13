李清志／城市迎賓列車

在火車的全盛時期，火車站就位於城市中心，人們搭火車到一座城市，一下車就到城市裡，非常直接又方便；但在飛機的時代，機場的設置以前是在城市裡，因為飛航高度與噪音等問題，後來城市機場多搬遷到郊外，或是搬到鄰近空曠小城鎮裡，因此人們下飛機後，還要花一、兩個小時搭車進城，才能真正到達目的地城市。就像外國人搭機來台，雖然飛機是說飛到台北，其實是到桃園，下機後必須搭車一段時間，才能真正到達台北市區。

為了減少人們從機場到市區的不便，許多機場在建設時，就考慮到「機場快鐵」的設置，所謂的「機場快鐵」，基本上就是在機場與市區間，建造一條快速鐵道，讓旅客可以快速前往機場或離開機場。通常這樣的「機場快鐵」是不同於通勤列車，主要是讓航空旅客使用，而不是給通勤上班族來使用。

例如香港赤臘角機場建設時，同時也建造了機場快鐵，旅客甚至可以在市區check in行李，不需要自己扛行李上電車；日本關西機場建造時，也配備了南海電鐵Rapi:t列車，可以快速前往大阪難波地區；東京羽田機場當年為了1964年的東京奧運，也建造了時髦前衛的單軌電車（Tokyo Monorail），用來疏運機場旅客；成田機場成立後，因為地處偏遠，先後有京成電鐵Skyliner以及JR的成田特快Nex列車的設置。

如果說機場是「城市的門戶」，那麼機場快鐵其實正像是「迎賓列車」，是屬於「城市門戶」的一部分，因此有特色的機場快鐵列車，更能夠讓觀光客對這座城市留下深刻美好的印象。

大家到大阪旅行，最驚豔的就是南海電鐵Rapi:t列車，雖然關西機場也有許多JR電車可以搭乘，但是每當造型前衛特殊的Rapi:t列車滑進車站裡，所有的人都無法將視線從它身上移開。南海電鐵Rapi:t列車由京都建築師若林廣幸所設計，他的設計是一種古典機械美學，車頭造型猶如古代兵器，或是戰國時期武士的頭盔，藍色的車身，很像是以前日本漫畫裡的「鐵人二十八」機器人，因此日本小孩都將這部列車暱稱為「鐵人二十八」。

這部列車也成為大阪城市印象的一部分，人們搭乘「鐵人二十八」列車進入大阪城，讓人有一種前往豐臣秀吉城堡的感覺，鐵甲武士般的列車正是城主派出的「迎賓列車」。

成田特快Nex列車，是成田機場進東京都的重要動線，這輛車正面造型有如鋼彈機器人，塗裝也簡潔清晰，是十分具科幻特色的機場快鐵。讓人聯想到東京這座城市的科幻精神，這座城市是鋼彈機器人的城市，是機動警察守護的城市，同時也是新世紀福音戰士的戰場。

成田特快Nex列車的科幻色彩正好符合東京的城市特色，讓每個來到東京的旅客，一搭乘這部列車，就可以感受到一種科幻未來感，沉浸在東京的城市特色裡。

相較於南海電鐵Rapi:t列車，以及成田特快Nex列車，前往京都的Haruka特急列車就缺少城市特色，以至於後來還要加上Hello Kitty彩繪，試圖創造出吸引人的特色，只可惜Hello Kitty彩繪列車，畢竟還是與京都的城市精神相差太遠。

「機場快鐵」作為「迎賓列車」，理應與城市的性格相稱，也就是說這台列車不應該只是普通的通勤列車，而是屬於城市門面的一部分，必須要具備有城市的特色，才能帶給外來旅客美好的第一印象。

桃園機場到台北的捷運，原本是要擔任機場快鐵的功能，卻又扮演著地方通勤列車的角色，所以並不能帶給旅客深刻的城市印象。期待桃園機場將來有真正富特色的「機場快鐵」問世，可以為旅客留下美好印象，成為真正的「迎賓列車」。