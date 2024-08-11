雀雀／追星追到下輩子！我推的孩子揭祕演藝圈生態

日本動畫「我推的孩子」翻拍自同名漫畫IP，第一季有YOASOBI所演唱的主題曲「IDOL」強力帶動日本流行音樂席捲全球的現象級風潮，成為日本史上最快達成破億播放次數的神曲，並在今年紅白歌唱大賽創下驚人表演熱度與收視：所有「日韓偶像」為此歌伴舞的畫面，亦成紅白歷史名場面。動畫、歌曲和YOASOBI都爆紅國際，終究是因為日本既有多元豐沛的創作文化能量，才能讓音樂與圖文圈跨界攜手，互相成就。

「我推」故事敘述女團偶像星野愛未婚祕密生子，與龍鳳雙胞胎一起度過短暫幾年幸福單親家庭生活，後被瘋狂粉絲刺殺。男主角阿奎亞是小愛的兒子，前世是小愛懷孕時的婦產科主治醫師雨宮吾郎，面對自己上輩子的偶像aka 這輩子媽媽的死亡，他立誓要追查幕後真凶，遂一腳踏進演藝圈，從中找尋與小愛生前有過接觸的嫌疑人士。

追星文化在歷經「藍色恐懼」的瘋狂表述之後，在21世紀，明星偶像與粉絲之間的相愛相殺恐怖平衡關係更加檯面化。從粉絲視角來看，一部戲劇裡的粉絲能與偶像建立出多麼深厚的情感關係、就表示當代明星產業扎進常民生活與生命程度之深刻。

韓劇「背著善宰跑」的新意在於偶像與粉絲之間的互相奔赴是站在相愛的起跑點上，甚至偶像其實用力更深；「我推」裡小愛傾盡才華與信念、把自己獻祭給粉絲／孩子的謊言成真演技，則更是令人動容。

而這與上世紀的追星戲概念截然不同：像「新娘百分百」或「浪漫滿屋」由粉絲或常民來負責張開溫柔網、接住明星嚮往平凡幸福生活的劇本，已不足以表現觀眾導向時代裡，藝人把觀眾當作衣食父母也視為愛與精神依靠的現象。

雨宮吾郎不僅追星追到下輩子，重生後甚至踏上星路，只因他對於偶像殞落有著復仇的執念。但「我推」卻不只是對藝能界大染缸做走馬看花的導覽而已，而是讓阿奎亞深入產業內部、以從無到有的奮鬥史來揭秘娛樂圈生態。

承接了首季對電視產業包括拍劇與拍綜藝實境的實務刻畫，「我推2」這次讓各領域表演工作者進到劇場舞台打磨演技實力，揭露職場祕辛方式動人也震撼，是繼「千面女郎」後又一精采演員職人故事。

後疫情時代，動畫建構工程無需真人在幕前承擔社交距離風險與演技不足的尷尬落差，角色形象樣貌更能完美貼合劇本人設，達成戲劇的精準敘事張力。尤其日本動畫工業的剽悍，常能做到比原著漫畫更具渲染力的分鏡、風格營造和節奏控制，加上日本聲優和歌曲更能為角色、為戲加分，比起影劇氾濫時代裡眾人動輒要用兩倍速追劇還嫌太慢的速食劇集，「我推2」不但擁有讓人每周死守本放的魔力，每集短短20分鐘也是少數讓人甘願以原速度播放、還捨不得看完的劇集精品。