馬欣／所有的未完成反而是幸福的真諦，「驀然回首」

日本知名漫畫家藤本樹的名作「驀然回首」搬上銀幕，以這個IP擁有的高評價，料想導演押山清高承受相當的壓力，但成果是令人驚喜的。押山導演不僅將原著還原，同時也將難描寫的心理戲充分發揮。是近年來IP影視化最好的作品之一。

藤本樹的漫畫之所以成功，在於他的分鏡手法直逼電影大導，「時間」在他手上有光陰的效果。他藉由閃回與插敘，及對物的凝視，讓作品飽含一瞬之光。但因是細膩小品，「驀然回首」不會是大熱門的動畫片，卻能訴說多數人的遺憾，與伴隨它而來的堅持。

故事描述兩個愛畫漫畫的小女孩，在懵懂童年因歷經了與知己的相遇，進而引燃對人生的熱情。人物設定巧妙，藤野看似外向，而京本則社恐到無法踏出家門。貌似截然不同卻極其相似，藤野常口不對心，對自己心愛的事物反而帶著逃避的心情，習慣對外界戴著面具的她，原本看不慣宅在家裡的京本。但因京本的驚人才華，讓她產生了較勁的動能，同時也因京本純粹，終於有勇氣面對自己的志向。原本逃避的兩人，都因彼此產生了勇氣。

這些微妙的火花藉由平靜的日常帶出而格外動人。兩人能在一起繪畫就是目標，能給對方勇氣就已是滿足。這樣不帶目的性的熱愛人生讓人動容。

它呈現情感方式細緻。以物件的重複，讓觀眾感受到物是人非的美與殘酷。物件的生活感不斷帶出不變的情感，如有藤野簽名的衣服、固定返家之路因夢想而突然有了意義。皆非運用台詞推進，而是傳遞主角無人知曉的內心波動。

讓平凡無奇的生命，因某日覺醒而開展了全新滋味，從此人與物合一，每一幕都在創造回憶。

而最細膩的無非主角藤野日夜伏案創作的背影，重複了多次卻翻湧了觀眾的心。除了導演押山很細膩地加了一幕藤野不敢承認自己愛畫畫，但私下仍為此偷偷努力的頑強。

其餘的伏案背影都描繪出人生的變與不變。曾一回首就有知己在旁的確定感，在物換星移後，其背影仍維持著信念。這故事不只在訴說夢想，更多的是因生命的未完成反而感到幸福的瞬間，取消了績效對世人的制約，呈現出真正幸福的意義。