于國華／或者安醬：隨遇而安的選擇

在一場客家飲食文化發表會，認識「油封野薑花小卷」和「油封紫蘇煙燻鴨」兩款「安醬」，買了幾罐回家。除了好感的香氣和口味，更喜歡「安醬」這名稱，以乎帶著幸福與安慰。

「安醬」目前有六款，主廚系列：油封野薑花小卷、油封紫蘇煙燻鴨、剝皮辣椒莎莎醬，以及家常系列：蒜蓉堅果脆辣醬、極鮮干貝XO醬、川味花椒麻辣醬。都是文創企業「或者」的產品。

幾年前第一次到訪「或者書店」，印象深刻。明亮的質感空間穿透綠意，穿梭在滿載的高大書架間，我相信這是繁榮竹北市一直在等待的書店。創辦人陳添順，出生新竹香山的科技企業家，跨業創辦鴻梅文創志業公司，為著一大群因為專業與勤勞而擁有高所得、卻無暇顧及生活與休閒的科技新貴，提供在工作和生活之間的選項。

「或者」本意，就是不同的選擇。或者書店、或者工藝櫥窗、或者咖啡、或者風旅等，陳添順一棟一棟整修老屋，再化身為生活策展空間，將文化藝術內容帶進科技人的生活圈，也將創意和美感生活想像注入新竹舊城區。去年十一月開幕「或者新州屋」，外觀還原首代屋主追求時尚的雄心；四層樓的內部空間，新舊融合的設計，交錯疊加的時間脈絡，包容不同時期的時尚風華。

或者新州屋現址，是九十年前創業的新州屋百貨，當年新竹時麾富裕的象徵。陳添順和團隊，以代表生活文化的食材和風味填滿或者新州屋。什麼類型食物，同時具有在地風土味、歷久彌新的時間味？他們的選擇是：在地的酒、在地的醬。於是，延續傳統再創新的「酒醬風」，應和著新竹特殊氣候「九降風」，成為或者產品研發主軸。

「安醬」主廚系列，是「酒醬風」首批產品。既要傳統風土特色、又要新潮口感風味，看似矛盾兩端，拉開了很大的選擇餘地。例如，最近得到國際食品風味獎 iTQi肯定的「油封野薑花小卷」，「油封」來自法式烹調，也呼應了客家料理常用的「封」；野薑花令人想起內灣客家庄的引人入勝，主味小卷是主廚的靈感表現。另一款「油封紫蘇煙燻鴨」，因為加入紅紫蘇，由客家味收斂了瓶罐裡的東方和西方。

「安醬」發音，是客語「很美麗」的諧音。帶回家的安醬提醒我，面對食物的心情也應該美麗。這激發我的好奇，還可以怎麼用它呢？於是拌麵、炒飯、沙拉、夾燒餅麵包等，藉由變換食用方法，讓吃飯配安醬成為一場被期待的遊戲。

生活很現實，但生命必須有浪漫。現實與浪漫之間的距離，在感覺被撕裂的處境中，或者，就是選擇的餘地。「安醬」的美麗，是在對立之中，接受選擇的隨遇而安。