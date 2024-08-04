雀雀／大人系初戀 她的日與夜外卡最強情敵攪局戀情、戲劇張力強

2024年繼「背著善宰跑」之後黑馬韓劇又一齣。「她的日與夜」描述女主角李微進（鄭恩地飾）報考公務員8年不果，夢想當個社畜卻當不成，還被詐騙。她因此與崔振赫飾演的檢察官邂逅，追查過程中受到詛咒、白天會變身成大嬸（李姃垠飾），並誤打誤撞成為檢察官助理。

這場魔法之旅的開場與「死期將至」徐仁國找工作7年找到厭世的故事開頭相似，此類韓劇擅長破題以求職不順青年群像故事，渲染出當代年輕觀眾共感。這種明明努力很久卻依然得不到成功的挫敗經驗示現，幾乎已成療癒青壯世代受眾的說書起手式，能立馬拉人入戲。在台灣電影「鬼才之道」中，王淨所飾演的角色有相同精采的演繹，顯然這是泛亞洲地區青年所普遍遇到的生存困境。

奇幻的設定要用在刀口上。李姃垠是戲外打開觀眾接受度、戲裡卸下角色群心防的突破口關鍵。以「寄生上流」與「我們的藍調時光」在台灣戲迷圈建立起基礎知名度的李姃垠，演技好且有觀眾緣，由她來詮釋李微進變成阿朱媽之後的樣子，行舉表情皆討喜，甚至是以阿桑外表仍吸引男偶像高原（白敘厚飾）愛上她的神奇暖姨。此番「年齡長相與經濟實力都不能阻擋愛情發生」的高明劇本，正正射中追劇主力觀眾婆媽族群的少女心。

上世代以前所倡議的成家立業人生順序，在如今已被「先求事業穩定、再戀愛結婚」的社會潮流所取代。李微進找到工作後，爸媽成為她戀愛啦啦隊的助攻行為甚是可愛；男主角從中央檢察廳被降調到地方檢察官，和李微進可說都是事業不順又經歷過親人失蹤創傷的天涯淪落人，兩個人湊在一起談了場笨拙又緩慢、頻頻NG的戀情，初吻和告白都卡頓，但大人系初戀感滿滿，讓人忍不住想為他們的愛情加油。

引領跨世代觀眾族群共鳴的愛情劇體質有了，「她的日與夜」的另一成功元素在於以喜劇調性緩衝全劇裡一連串婦女失蹤被殺案件的查緝敘事過程，使得沉重的社會暗黑面向變得相對輕盈。就連在探討女性年齡焦慮的橋段，都能用女主角擔心自己老太快無法報父母親恩的感人場面，以及讓年輕男二買一堆保健食品甜哄阿朱媽吞下的喜感過場來化解，合理又多了微妙的忘年戀情趣。

「她的日與夜」將熱心活力大嬸與親切醫師大叔常見的戲劇配角打造為「有秘密感」且人前人後兩種面貌的主角角色，衝突性與張力趣味倍增，劇本加料與翻轉工程恰到好處；加上黃昏傍晚換臉之際常有突發事件需要面對，劇情總能踩在感情線與案情進展兼具的複合節奏上前行，也緊緊揪住觀眾的入戲黏著度，可說是年度最佳變臉類型劇。