袁永興／拍謝少年 噪音公寓

如今專職都是音樂工作的拍謝少年，在邁進中年之前透過回想剛踏入社會時窩在那個白天上班、晚上寫歌的「噪音公寓」（這也是他們當年的Wi-Fi帳號），醞釀了2024年這張豐富熱血、奔放精彩的專輯。歌曲像是「佇驚惶中騎車」、「我閣有偌濟時間」、「袂赴啊」，乍看以為是負能量、消極或厭世的歌名，其實歌裡面充滿反差，他們仍想要用正能量擁抱世界，對未來的多變與神秘保持樂觀。

音樂上搖滾樂的基調始終貫穿，3首與其他音樂人合作的歌曲都是專輯亮點，和鄭宜農合唱的「共身軀完全放予去」疊軌著合成器的效果非常抓耳，旋律流暢，氛圍迷離，男女聲線亮眼地猶如夜色中隨視線交錯的閃爍霓虹，唱著「查甫查某分袂清，這哪有啥要緊」，讓人心亂也心動。和曹雅雯合作的「袂赴啊」有別於上次雙方合作「食菜的刀」分開錄製，這次是真正一起在錄音室裡完成，延續著暗黑的風格、奇情的步調對唱著「我只想欲有人來愛我」。與謝銘祐共唱的「世界第一戆」講的是好兄弟的友誼「陪伴」，朗朗上口的曲子呼應著溫和柔軟的詞句，這首專輯的終曲似乎也帶出拍謝少年走過二十幾、快把三十幾歲走完的搖滾年華、逐漸往下半場人生的路線邁進。

此外，開場intro的鋪陳銜接專輯同名的歌曲「噪音公寓」，聽得出像是為演唱會開場串接開歌的設計，有著讓腎上腺素激射的效應。但專輯也涵蓋著抒情搖滾，「愛是啥貨」與「我閣有偌濟時間」都有濃濃的思念與愛意，「佇驚惶中騎車」則多了份回憶青春裡勇敢為愛闖蕩的堅持。「踅神夢」的開始與末了都用「坐早起七點的區間車」、很有寫實畫面的手法，吟唱著「你的眼神藏著彼場踅神夢，你敢會孤單」則為這畫面多了幾分張力。

拍謝少年上張專輯「歹勢好勢」募資到3百萬，這次不到一個月便募資到6百萬，這番底氣成了獨立音樂面對市場商業競爭的最好示範。「噪音公寓」在詞、曲、編、唱都展現自信成熟，他們想重溫轉化過去某段時間軸上的情感，成就了這張台語搖滾專輯未來可能的經典。