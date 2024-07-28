雀雀／台式懸疑犯罪劇集「誰是被害者2」 張孝全維持人設能耐卓越

作為Netflix首部原創華語影集第2季，「誰是被害者2」是台劇的又一標誌性里程碑。觀眾以更嚴苛的眼光審視作品是可以預期，因此幕前幕後原班人馬回歸、更好看的人物故事以及更峰迴路轉的情節都是必要標配。以追完整部第2季全8集為前提，「誰是被害者2」其實不負它備受期待之使命。

第2季前4集延續首季敘事策略，呈現死者獵奇死狀不遺餘力，是此台式懸疑犯罪IP可被預期的影像衝擊工程打造。第4集劇情有了進展之後，故事開始有趣起來。因第2季登場的新連續殺人案，與舊的案件有關，為此，方毅任受恩師舊案瑕疵所累，進入他一邊遭受追查、一邊還要堅持查案的狼狽事業低潮。

張孝全維持人設能耐卓越，鮮明的亞斯伯格患者情貌，填平兩季之間相隔4年之久的時間差。角色情感糾葛也更上一層樓，除了對女兒示愛的障礙清除過程艱困得惹人共感之外，對於有如精神父親存在一般的喜翔，張孝全把信仰逐漸被瓦解的心境動搖表現，詮釋得非常精彩。

當然曾敬驊也幫了大忙：青年版方毅任與喜翔之間所曾建立起來有如父子一般的信賴關係，是年度台灣影劇最細膩也最感性理性兼具的親子戲得獎場，兩人的師徒情甚至可以獨立拍一部前傳電影。

與首季相比，「誰是被害者2」的倒吃甘蔗滋味更勝。英雄旅程往前補上了方毅任之所以成為優秀鑑識專業人員的過往崛起細節，並往後切斷與恩師之間的綁定關係、真正以獨當一面之姿辦案。劇集讓方毅任不斷跳著忍不住回望又想往前進的躊躇舞步，認知與情緒一同炸開的戲可真好看。與此同時，與女兒之間新的羈絆正在形成。儘管觀眾所期待的「父女聯手一起辦案」的事情並沒發生，但第2季給足時間空間在磨合親情，反而才更像是方毅任和江曉孟相愛的方式。

蘇慧倫是第2季的怪招角色。她所飾演的「薛欣寧」，在前半部戲讓觀眾感到疑惑的妝感、奇妙神情與默默協辦案件時所散發的沉著氛圍，到後半部越接近真相越能感受到其演繹角色的匠心獨具。尤其對照起尹馨的原始角色眼神、表情和聲線，更能感受到蘇慧倫模仿犯級的演技。雖說當玉女歌手也不耽誤，但看蘇慧倫演戲跟聽她唱歌一樣過癮，只望未來台灣影視圈繼續不要放棄她的觀眾緣和她的表演才華。

劉俊謙的最後一場戲是本季看點之一，那顆鏡頭若非有劉俊謙的胸膛，可能還撐不出此劇壓軸該有的殘酷與血腥。但就和蔡思韵與尹馨的曇花一現一樣，優秀的演員有了足夠的表現空間，能再為好戲疊加更高分數。