潘光中／「政壇旋風」當戲劇比現實還寫實 韓國政商勾結沉疴怎麼解？

試想一個狀況：當一個民主國家的總統猝不及防倒下，而根據法律繼任的備位元首，又與同在高層的政敵沒完沒了的殊死搏鬥；巨型財閥還不斷試圖插手左右政局，整個政府陷入烏煙瘴氣而停擺……你以為這是在描述某部韓劇的劇情？是，但也不是。

上述梗概的確是新劇「政壇旋風」開局劇情，可也是韓國政壇曾經發生的真實景況：2016年10月，時任第18屆總統朴槿惠，因為「閨蜜門」醜聞而陷入信任危機，滾雪球般接連爆發收賄、瀆職、抗拒司法調查等案件，民調支持度一路下滑，最終遭國會彈劾，成為韓國民主史上第一人，其職務由國務總理黃教安代理。而原本被視為下屆總統熱門候選的黃教安，卻在代理期間宣布不參加下次大選，並在投票結束後主動請辭。

反諷現實的「政壇旋風」，劇本出自知名編劇朴慶秀，他擅長社會寫實題材，代表作有「追擊者 THE CHASER」、「黃金帝國」、「逆轉人生180天」、「悄悄話」等，曾兩度獲得百想藝術大賞電視部門的最優秀劇本賞。朴編崛起期間正值韓國影視文化實力爆發初期，他獨鍾社會寫實題材的堅持，可以說是開啟韓劇題材多樣化的先驅。

本劇有兩處設定，顯而易見是衝著現實而來的赤裸諷刺。其一是以打倒財閥、重建人民信任為參選宣言、並贏得大選的張日俊總統及其執政團隊，在執掌大位後卻對財閥言聽計從；此處明顯是指涉號稱要打倒財閥、卻將第六共和國經營成「三星共和國」的盧武鉉前總統。其二，劇中大津集團控制著韓國中央日報，其副會長對政界高層頤指氣使，影射曾任三星副會長的李在鎔的企圖溢於言表。

朴編的作品個人色彩最鮮明的部分，就在於故事主角並非身處善惡二元分明的理想世界，甚至角色本身往往就處於灰色地帶；即便人設型塑偏向反派，也會賦予足夠的動機與成因，不會扁平成為壞而使壞的樣板，使其充滿人性且更貼近現實。他的故事雖總是描寫社會黑暗不公的一面，但也有著出人意料的反轉，給予觀眾改變現實的勇氣與希望。這次「政壇旋風」裡的主角朴東浩，就有以下兩句標誌性的台詞：

「我個人無法忍受這個世界的醜惡，我個人無法忍受被不義之輩統治，跟我一起下地獄吧」、「這個國家沒有光芒，只有黑暗與更漆黑的黑暗對抗著，並稱自己為光芒」。