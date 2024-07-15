葉怡蘭／彷彿不似在海上──郵輪的進化

疫後至今，海外旅遊火熱延燒，各種旅遊方式中，郵輪無疑是極受青睞的一項，無論全球與台灣市場都迎來遠遠超乎疫前預期的顯著成長。

在我看來，郵輪之樂在於宛若「移動的旅宿」：不需辛苦舟車奔波、更用不著頻繁打包扛行李，如常作息飲食起居的同時，卻又能不斷移動旅行，是我畢生追求的「在生活中旅行、也在旅行中生活」的完美體現，叫人如何不著迷。

且因合「食、住、行、樂」一體的特性，一登船，行程幾乎都已落定，再不用操心接下來怎麼走怎麼住怎麼吃，自可以全副精力全專注盡享旅程與風光本身；加之船行悠緩，一點急不得，讓人得能自然而然停下腳步悠悠慢遊，輕鬆愜意無比。

尤其隨航程的引領，除了經典著名旅遊地外，常有機會登臨以往不曾留意、非在目標清單內的城鎮與景點，遂時有驚喜之遇，大大開拓視野和識見，對資深旅人來說更具無邊吸引力。

因此，歷經疫情期間的數年沉澱，國境再開，對旅行之看待與追求都有了更新的思維和角度後，郵輪旅行理所當然備受歡迎。

歸納此刻郵輪發展，頂級與中小型郵輪、探險（如已臻白熱化的極地行程）與特殊目的地、主題式航程、年輕客層與多代同遊、美食與多樣娛樂之享……等，皆是隨而抬頭的當紅趨勢。

令郵輪愛好者們津津樂議的話題還有，此波熱潮狂襲下，各家集團大手筆投入競逐，新船新作一艘接一艘大舉加入戰場，原有舊船也紛紛翻新改裝，目不暇給。

此波狂潮中，沉醉郵輪旅十數年如我當然也未曾缺席，今年春天，終於一償苦苦相思，此生第九度登上郵輪，歡喜出航。

所搭乘是長年來甚得我心，以頂級路線、中小船型見長的Silversea銀海郵輪，走的是亞洲航線，以日本沿岸城市為全程最重點；尤其因逢櫻花盛開時節，以花季為主題，從南而北，自九州、關西、關東隨花期一路北上、沿途追 花賞花，非常過癮。

而旅程之外，對我而言，分外興味盎然還有從中領會感受到的，郵輪本身的進化。

綜合近年觀察以及實際船上體驗，比之過往，當代郵輪形象明顯不同——其中變化，我稱之為「彷彿不似在海上」。

首先在空間設計上，猶記早年初初踏足之際，那時的郵輪，從公共空間到艙房都流露一股「郵輪風」，舉目一片典麗歐風且常見船舶主題顏色和裝飾，氛圍滿滿。

然而，當郵輪越見風行普及、客層廣布且回頭客越多，再不需刻意強調「航海感」了；今日，特別是頂級郵輪的內裝風格與色調一轉為優雅洗練、俐落明亮，越來越趨近如豪華飯店、設計旅店近年蔚然成風的簡約奢華面貌，多日下來細細玩味，果然增幾分舒適與歸屬感。

餐食部分也大幅革新，餐廳從數量到種類都走向多元，東西四方各國各地各類菜系多端涵納。以新一代的Silversea郵輪言，更大膽取消傳統郵輪必有、也是船客們固定依賴的「主餐廳」，取而代之，是一口氣開設包括經典西菜、精緻法菜、義大利菜、創意西菜、亞洲料理、日本壽司＆鐵板燒、燒烤與中東料理、披薩小館以及輕食咖啡館……等不同類型餐廳。

是明顯呼應外食成習、天天上餐廳都可以的餐飲顯學年代之舉——上了船，一樣得能中午披薩晚上法菜、這頓日本料理下頓只想簡單一方三明治解決就好，日日餐餐換場所換口味，縱情歡享，彷彿不似在海上。