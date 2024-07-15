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塗翔文／異國日記：透過書寫溝通的女性

聯合報／ 塗翔文／影評人
新垣結衣(右)與早瀨憩在「異國日記」展開同居生活。圖／天馬行空提供
新垣結衣(右)與早瀨憩在「異國日記」展開同居生活。圖／天馬行空提供

很難想像，這樣嚴肅的心理議題電影，竟是改編自一本漫畫。日片「異國日記」細膩處理起兩個不同年紀、各有創傷的女性，同處一個屋簷下重新適應共居生活的故事，透過日常的細節、往事的追憶，其實它本質上還是一個需要慢慢滲入、用心體會的女性電影，仍有著日本一派「療癒系」路線的傳統。

準備上高中的少女，突如其來面臨雙親車禍死亡，陰錯陽差之下，被她那個性孤僻的作家阿姨收養。殊不知阿姨與少女的母親過去有著嚴重的衝突與心結，這段往事隔著彼此，也考驗這兩個不同年齡、有著不同煩惱的女性情誼。其實乍看之下，實在很難不想起是枝裕和的「海街日記」。但是枝裕和用美食與幽默處理著家族複雜的女性史，而女導演瀨田夏希則顯然只想單純著墨於這兩個女性的幽微內在。

在少女搬入阿姨的公寓之後，一切都改變了，原本覺得自己只適合獨處的人，終於敞開心房，甚至重新面對分手的舊男友；而少女在面對死亡之後的無助，則逼她提早迎來成長的苦澀，包括如何勇敢追求夢想，以及難解的青春友誼與愛情。若再加上同時影響著兩個女人的關鍵逝者，及那個看似旁觀的外婆，其實這是四個女人千絲萬縷的內心糾葛。

有趣的是，「寫作」成了解開一切的奇妙母題。作家漸漸發現自己其實好像藉此抒解抑鬱，少女也開始獨特的塗鴉書寫，而那個逝者竟也留下一本寫滿心跡的日記。連學校裡生活也只處理女孩之間，她們也會透過寫歌、作詞，親近彼此。層層疊疊，好像這些女性寧可透過書寫輾轉了解對方，勝過正面直球對決；而觀眾們也透過這些過程，方能更深刻體會這一頁頁難以言喻的心路歷程。

就像片中少數客串的男性角色雖然也刻意找來知名男星如瀨戶康史、染谷將太演出，但相對而言他們都是直接了當、甚至意外揭開祕密的那個外來者，不同於女性們自己建立的網絡。身為一個男性觀眾，覺得看著角色她們的笑淚交織，好像是個很有趣的觀察過程。而在新垣結衣領軍下的一票各世代女演員們，也有著調性一致、溫柔細膩的演出，讓「異國日記」娓娓道來屬於女性獨特的溝通方式，彷彿成了這部電影最重要的隱形主題。

阿姨 電影

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