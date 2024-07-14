雀雀／吳慷仁、李沐塑膠花打造也打破斯德哥爾摩症戀曲

吳慷仁、李沐所主演的台劇「塑膠花」破題以富家千金愛上流氓，並追隨男方到天涯海角的末路愛情劇種基底，刻畫出色調濃烈的私奔故事。透過李沐的視角望向吳慷仁，竟能為觀眾營造出影迷愛上黑色電影如三池崇史「殺手阿一」與朴贊郁「我要復仇」的著迷感，且越驚險越陷入，玩火的浪漫主義。

說是這年紀本就容易粉紅泡泡少女心亂噴也好，或者沒見過世面、沒遇過壞人的少不更事也罷，女主角嚴娜娜（李沐飾）認為她與金勤（吳慷仁飾）邂逅時的彼此仗義相助，是帶有革命情感的華麗戀曲開場篇章。而吳慷仁出場時沈默寡言和硬幹狠勁的金髮形象，充滿危險氣息。

雖然演員本人大嘆過滿頭金髮難維持、偶像不好當等幕後甘苦，但金勤的皮相卻也是吳慷仁從影以來，最能在開場就讓觀眾感受到戀愛感的代表性樣貌之一。戲劇造型對於一部作品的重要性不言而喻。

以戀慕為名所包裝的盒子被敲破後有多虛空？被愛情龍捲風颳上天後的嚴娜娜，狠狠摔落時會有多痛？吳慷仁和李沐也精采詮釋出了失落與痛感。然而自此之後，也才是該劇脫去了外殼所欲傳達給觀眾的戲劇真實。

戲裡每個角色的身分都是會跳換的、善惡的定義模糊也詭變：情色直播主可以是考上第一志願的清純女高校生、走私偷度犯也可以是義氣十足的好弟兄；看似願意救人的銀行員終究是不顧人質死活的自保者……至於吳慷仁所飾演的金勤，更是能為了在私情上做一件好事、而用上百件壞事來換的玩命賭徒。

但斯德哥爾摩症候群哪有那麼容易演繹、讓觀眾埋單相信？那就必須要是兩縷孤獨寂寞到了極點的靈魂，明明遠在金字塔頂端與底層兩邊、卻仍遙遙震盪出了惺惺相惜的共鳴才行。

嚴娜娜以為自己戀父，其實是戀母；金勤以為自己是要拯救一個小女孩，其實只是在自我救贖。世間太多人在用錯的方法去闡釋對的愛，是以透過傷害母親來愛母親者有之、綁架他人女兒來救自己女兒者亦有之。但親子的感情債怎能透過別人的孩子死不完來還？「塑膠花」最好看之處，就是透過這種病態之美的自我毀滅式示愛旅程，來為愛獻祭。

同病相憐的兩個人，在懸崖邊上看到另一個自己，當務之急抓抱浮木的手就顯得慌忙狂亂、無暇釐清是對對方到底是同情或愛情，自厭還是自戀？終究都是天涯淪落人，階級是假的，愛缺是真的，管他消亡或超生，至少下地獄的路上有人相伴，有人記得自己，再不孤單。以此來看，「塑膠花」確實是近年難得一見、將男女主角沒有明天的故事，闡述到令人心疼的一齣台灣公路影集。