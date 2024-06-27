姚謙／半世紀的蓮花池

最近新收藏一件作品、也收藏到一個故事。

一直以來我對全世界二十世紀當代藝術創作有著濃厚的興趣；如同過往自己所相信，唯有透過美術閱讀才能感受到當時的真實，可以刪減掉當時權力者的文字歷史掩蓋與扭曲敘述，因為絕大部分的藝術家都會有誠實的作品，在後世剝絲抽繭後揭示。而這件新收藏作品的作者更是以直視生活樸實為目的而創作，在如當今世界一樣，強權與天災紛擾的二十世紀印尼，他以非常強烈的素人自我風格留下了一個時代的面貌──阿凡迪。如同華人藝術家齊白石一樣，因為藝術天才不遵守於學院式的邏輯，而且充滿著民間人文情懷，特別是在旅遊了世界各地、觀摩了各方藝術之後，更奠定自己生活在民間，以自己的方法、自己對話的語法系統，來描述他看到的當下、充滿了平等心。當然，在這同時他也等同以退為進的挑戰了當時的權力擁有者，和許多繪畫圈迎向權力的潮流人，然而最終他還是留下作品。

只可惜，在網紅流量當道的藝術圈，印尼如同台灣與日本一樣，年輕藝術家都在網絡世界活躍著、爭取生存，而非用力於內向創作，這些上個世紀的藝術在這幾年已經漸漸失去被閱讀的空間，只有停留在一些有心的收藏者或一些美術館裡。阿凡廸在印尼日惹他的出生地，雖然有著自己的美術館，但在這個以網路傳播和流量計算價值的世界，也早已經失去了聲音，也失去了年輕人對上一世紀的好奇。但是對我來說，這也許是一個小小的好處，因為在我三十年前剛開始收藏時，如同台灣老藝術家一樣，他的價格也是高不可攀；現今幾乎跌至十分之一的價格，更使得原收藏者除非必要，幾乎都不再釋出，造成市場的流動緩慢；偶爾在拍場所見，真真假假都需要判斷，常常還是得耐心等待好的作品。

多年之前，代價不菲的收了一張他的自畫像，心中極喜歡這件作品，總想著有他第二件作品的收藏機會。這次卻意外地透過曾經在拍賣公司工作的朋友，遇到生活在印尼當地的資深收藏者，放出自己收藏近半世紀的作品，我驚喜若狂；其中這件作品包含著原收藏者夫妻的一個故事，那是位印尼藏家有位華裔妻子，當年成家之時因為愛妻中文名字有一個「蓮」字，於是他央求阿凡迪以「蓮花」為主題的創作。

而這件獻給愛妻的藝術品就在他們收藏了半個多世紀之後，因為收藏人過世、名為「蓮」的妻子也老至暮年，最終讓女兒委託尋求懂得珍惜此情的人接手。我可以理解他們心意並收妥當收藏的，也何其榮幸被挑選而繼此情此作。許多人繪畫過蓮花，特別是莫內、常玉、張大千等人，蓮花對於不同國籍、不同世代、不同人的眼睛都有不同意義，但總有一個交疊之處，就是「低至水面、安靜而自在的美好」，但是在阿凡廸作品中蓮花倒是極稀少，這種靜好的事物在他澎湃動態的創作中是少見的。畫中的蓮花與湖面上的葉，均可看到阿凡迪依舊快速地揮灑而成，蓮花姿態有含苞、有開放，遠看似乎像個抽象作品，近看才發覺畫作右上邊緣，蓮池邊上有一個扶欄，似乎也向著莫內的蓮花園致意；他們都有過半生美好又安靜的人生。我想蓮花是一種純潔而自在的愛慕之情和景仰之意；夫妻之間以此為信物，在他們有生之年維繫著，是何等美妙、何等美好的時光，而這些都理解在這件作品裡。