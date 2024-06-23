于國華／韌性的豆漿：禾乃川

林峻丞介紹禾乃川各種本地黃豆產品。圖／于國華提供 林峻丞傳來好消息，禾乃川豆漿通過碳盤查認證，從黃豆種植到遞送至消費者手裡，過程所有碳排放完全掌握，下一步朝向「碳中和」、做到「永續豆漿」！油然而生的欽佩，令我立刻回應訊息，約峻丞見面。

二○一五年，當時在台北三峽經營甘樂文創的林峻丞，十分關心台灣糧食危機議題；尤其本地生產黃豆，只占總使用量不到萬分之一，自產率嚴重偏低。他想做一瓶完全使用國產非基改黃豆的豆漿，支持農人增加種植黃豆，「禾乃川國產豆製所」於是誕生。

從零開始到掌握生產技術、契約種植黃豆、設立工廠，峻丞繳了許多學費；但營運最大困難，在於產量低導致成本居高不下。

「通路曾經下單每天七千瓶，但我們只能生產一千瓶！」峻丞說，純豆漿保鮮期短，沒有穩定銷量，不能冒然增加黃豆契作量和擴建廠房。雖然售價較高，禾乃川豆漿得到消費者支持，從三峽本店、台北專賣店到進入連鎖店通路，逐漸打開市場，宅配也穩定成長。

為了增加黃豆用量，峻丞用一年時間鑽研發酵，推出兩款味噌產品：口味甘香的「金味噌」，以及用木桶熟成一年、濃郁醇厚的「赤味噌」。接著又有了創新口味，例如「剝皮辛味噌」將剝皮辣椒調入金味噌，方便用於調理；海帶和柴魚乾加入金味噌製成「深夜味噌」，任何時刻只要熱水一沖，就是一碗味噌湯！

禾乃川陸續開發大豆食品例如豆干、豆皮、豆腐乳等，原料完全使用契作的本地黃豆，掌握產銷履歷。再延伸發酵工法，開發多種天然口味、無酒精的米麴甘酒，還有口味獨特的發酵酸白菜。同時，禾乃川豆漿盡力做到零廢棄，不僅瓶罐回收、連豆渣都可以完全再利用。

雨後黃昏，我從三峽祖師廟、老街一路走到禾乃川本店「合習聚落」，坐下吃一碗「豆漿豆花」。鹽鹵豆花口感綿密扎實，蜜黑豆、黃豆甜滋軟糯。見到碗底那一刻，峻丞微笑向我走來，引導我參觀生產基地。

峻丞曾經跟隨藝人許效舜主持電視節目，返鄉後以「茶山房」品牌重振爺爺的香皂工廠，持續十多年每月帶領志工在三峽河淨溪。推動地方產業振興，他創辦甘樂文創和「三角湧文旅日興會社」；輔導當地孩子的學業與就業，創辦「絲瓜小隊」課輔班、小草書屋、合習聚落、禾乃川等事業。面前的峻丞，笑著聊說著創業甘苦和未來展望；但我想，扛在肩上的壓力隨著理想擴增，想必也更為巨大。

面對多變時局，時下流行探討「韌性」，意即社會或社區如何彈性因應挑戰、創新環境條件以適應變局，並且能夠永續發展。我在禾乃川的豆漿裡，嘗到韌性的味道。