王祖壽／和張學友相約每一次演唱會

張學友歷次演唱會的開場熱鬧繽紛過後，全場靜下來，聽學友為抒情開門，這引領全場心門共鳴的首要環節，學友總能找出超越主攻歌的預期，在當年無數錄音歌曲裡靜候欽點曖曖含光的遺珠，經過時光沉澱，透過現場再次演繹賦予新的生命，成為令人憐愛的明珠。

譬如上一次「A Classic Tour 學友．經典」（2017），他選了錄音20年從沒在台上唱過的「慢慢」、「離人」，暗場吹起的黑管或間奏吹起的口哨都深化了CD版本。「張學友60+」（2024）選的國語雙曲「深海」、「三天兩夜」也是首唱，熬過寂寞總能浮出檯面，也是張學友演唱會隱含的人生哲學。

這次粵語抒情首唱「等你等到我心痛」，無意間意外成了註腳。昨晚（2024、6、16）這一輪台北小巨蛋暫告一段落，特別標記這個時間，因為從3月下旬釋出台北場次信息以來，我目睹周邊人人「無論如何都要聽到看到」的搶票精神，但意外搶在明天之前先到，學友突然染病，原本每周3場連續3周的場次臨陣生變，中間的3場挪到明年檔期。

3萬觀眾堅不放棄，寧等改期，台上台下彼此守候相互疼惜，史上罕見，不僅是學友個人魅力，也反映「張學友演唱會」台前幕後的優質品牌形成，以恆距刻度每隔5年推出新的一輪，每一輪新演出以2年時間籌畫，再以2年時間巡演，按部就班。

不要小看這定時恆溫經營的複利效果，即使自身條件（譬如歌手隨著年紀增長演藝選項受限），或市場環境（譬如不可預料的新冠疫情突襲而來）影響變化，張學友穩如泰山。

守護品牌內核信念更使「張學友演唱會」價值不易複製，譬如電視選秀節目挾著收視高、資金多、話題熱、效益大，吸引台港天王天后紛紛下海，「歌神」當然是各種選秀節目爭取的頭號目標，只要他肯配合煽情演出，驚人酬金輕鬆落袋，多年前我就問過他這一題：「你為什麼不去？」

時間讓人們明白張學友不濫唱，他全心不是在思考演唱會，在排練演唱會，就是在巡迴演唱會的路上。如果學友情歌有使人移情的魔法，有什麼比如約而至的戀人更令人期待的呢？於是每5年（當然疫變不可測這次延至7年）人們預期著與他相聚，致青春，致覆水，一去難收，矜住也要在心中吶喊跟唱。

「張學友60+」壓軸唱到搖滾版「吻別」，這是歷來演唱會的必唱曲，另一首是「祇想一生跟你走」，分別是他歌唱生涯最重要的國／粵語歌曲。今年恰逢學友入行（1984）的40周年，這次他唱的國語新歌「又十年」，承接上一張專輯「醒著做夢」（2014）反芻心境起伏的基調，字字句句更貼近過盡千帆的人生，「一眨眼又是一個十年／還能有多少個十年」，但願他常保健康無恙，一期一會總能如期而至，聽歌的人在他歌聲照見的純真中一同自然老去，也甘之如飴。