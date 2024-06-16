雀雀／炫富、炫文化的「駐韓超富族」與韓國電影對著幹？

Netflix韓國真人秀「駐韓超富族」聚焦於全球前1%的億萬富翁奢華生活紀錄，將5位來自世界各國、齊聚在韓國的有錢人部分生命面貌展示在世界觀眾面前。

這是一場大膽的炫富聯盟活動，除了以華麗獵奇之姿來顯現富豪花錢用度方式、打開常人的想像力，更打破過往富人將深藏若虚視為美德的價值體系，公然崇尚經濟物質主義的風格，與一向帶有批判視角看待財閥的韓國電影敘事作風可謂大相徑庭，甚至可說是對著幹。

受過「璀璨帝國」與「日落豪宅」等拜金節目的訓練，當代觀眾也已知悉：市面上多數實境秀所追求的，其實是出演者「以真實為名」的故事提供，佐以比劇情片更加戲劇性甚至更煽情的鋪排，引誘出受眾的沉浸感。但觀賞時，對於節目內容的寫實度都該打折或抱持懷疑態度為宜。

然不可諱言，「駐韓超富族」仍能為大眾帶來部分可供參考的社會觀察素材，甚至透露出了包括「黑暗榮耀」、「絕世網紅」與「名校的階梯」等多部韓國偶像劇必有的財閥角色故事其中的幾分真實性。

明明是韓國實境秀，「駐韓超富族」卻充滿異國風情。事實上，這些在韓國生活的頂級上流人物之中，僅有一位出演者「柳稀羅」Aren Yoo是韓裔人士，傳聞她是財閥後代，自幼在美國長大。英語比韓語流利的她，卻是該節目的韓國代表。

顯然瘋狂亞洲富豪們對於上此類節目是仍有忌憚，僅有像是柳稀羅這類需要更多曝光度的網紅，恰恰適合上節目做自我推銷。這樣的秀，對她而言就是最佳伸展舞台。可是不讓觀眾知道其真實家世、這還算是實境秀嗎？就像「戀愛兄妹」裡也有自稱飛行員卻不是真正在韓機師的出演者。跟風西方節目手腳快速、且形式剽悍的韓國影視節目，縱然包裝精美，但在拆封之後可能又是另一種樣子。

若只是單純看戲，那麼「駐韓超富族」仍是熱鬧、可帶人見世面的。雙贏之處尚有該節目極盡韓國文化宣傳之能事，由其他來自義大利、新加坡、阿拉伯與巴基斯坦的貴族們拚了命似的在宣揚他們有多熱愛韓國，推廣韓食更是無所不用其極，包括中東皇室對韓國泡麵上癮、世界各國富豪齊聚只為挽袖做泡菜……這些，都與多數韓劇的標配情節並無二致。

而既然是實境秀、又是講富人豪奢揮金如土的主題節目，當然商業性業配就可以更無下限。除了進出高級餐館、舉辦時尚品牌派對可以想見之外，節目裡還有富豪開名車、帶看房，可說是炒作高級地段房地產不遺餘力，就連醫美體驗也都要置入，這些才是真正令人大開眼界的資本主義力量。

即便如此，這樣有外國人來幫韓國文化背書的實境秀，還是比一般其他國家關起門來自拍自爽的大外宣的影視作品，還要來得高明一些。