近幾周，社群平台上火紅延燒的美食話題，毫無疑問，除了「他今天吃了哪家餐廳？」，就是「夜市」了。

無獨有偶，近來，我與夜市的緣會似也比過往來得更緊密。

當然，素愛市井小吃如我，夜市原就是常日以至國內各處走踏之際的必訪地；但最近比較特別是，還一路逛到國外去……

那是上月的福岡小旅行。憧憬多年一直想訪的城市，原因無他，全為了食物——明太子、水炊鍋、牛腸もつ鍋……還有，屋台。

「屋台」亦即日文的路邊攤之意。其實日本各地皆有，然在福岡不僅從數量到類型龐然多樣，且各自集結成頗具規模聚落：共有中洲、天神、長濱三大屋台區，每到向晚時分便開張，一片燈火燦亮通明，人潮人聲鼎沸，遊人們自在走動其間，一攤吃喝過一攤，風情與樂趣滿滿。

——是否覺得這景象熟悉？是的，幾乎就等於咱台灣的夜市！

但若再細較，其實二者間也有不同。首先第一印象，日本民族性緣故，日本屋台區管理與規劃明顯更嚴謹，整體更美觀秩序也更整齊潔淨。

以位在河濱的中洲屋台為例，一長列食攤傍水而立，彼此距離與位置安排得宜，不僅璀璨燈色、熙來攘往人影與水景水光相交映，自成優美風景；遊客還能同時享受屋台用餐與河畔散步賞景之樂，極具特色……此點倒是值得我們學習。

但要說到食物與多端樂趣，私以為台灣似是更為豐盈。

在福岡屋台，飲酒是一大重點，客層以上班族工作後聚會小酌放鬆為主；因此，菜色類型也較集中，燒鳥、燒烤、拉麵、煎餃是大宗，若是西式，則以歐風美式經典下酒菜為主流。

台灣則不然，獨特歷史地緣交錯，各地域各族群人文與生活方式在此薈萃，飲食上原就混融多樣；加之夜市之做為全家全民遊憩休閒之所……所以，台灣夜市之樂不止在於食，還有遊戲、購物等機能也同時涵納其中；尤其如台南花園夜市、大東夜市此般非為天天開張的流動夜市，娛樂功能遠勝其他，覓食之外，逛得玩得開心最重要。

因此，論夜市之食，首先多樣便遠勝其餘國家地方，且傳統類型小吃固然得能長年備受愛戴屹立不搖，卻也同時熱中追新求變換口味。

我之長年觀察，比起其餘小吃聚集地如市場、廟宇來，夜市小吃之形式形貌流轉極其快速，推陳出新頻頻，一波一波潮流風行不斷，幾乎每隔一陣便見新菜式新花招，東西四方在地異國相交錯匯揉，還多得是天外飛來讓人驚奇咋舌的奇妙創意，且隨連鎖加盟或物料流通體系而瞬即流通全國……

當然平心而論不見得都好吃，故熱頭過了也往往很容易遭到淘汰、唯真正美味者才能留得下來，卻也相對趣味橫生、活力滿滿，並成為推動街頭庶民飲食不斷前行進化、紛呈發展的一大助力。

而我想，就是這般集食與樂且闔家老少親子同歡於一的本色特質，使夜市成為台灣人心目中如此獨特的存在；遂也解釋了，這位人稱「AI教父」的深切情鍾情寄，所熱烈激發的，正是咱無數台灣人的共感：兒時的回憶、味蕾的連結，以及因而長年醞積此中的、關乎人事地物情感的牽繫，從小到大在那場域裡所不斷得著的歡樂與美好，都在他的熱情告白與力行中被一一勾起。

至於那些隨之而生的雜音與質疑，比方為什麼去夜市不是故宮，台灣觀光是不是只有夜市？夜市算不算是台灣文化？我想，此純屬視角廣度與深度，若願從這片土地的過去現在、以及我們共有共享的生活裡看去，都不成問題。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康