雀雀／「魷魚遊戲」的變化形 The 8 Show：更娛樂也更殘酷

韓劇「The 8 Show」描述窮途陌路的8個陌生人，受邀進入一棟神祕建築，他們必須以玩實境秀、供人觀賞的代價，換取「最低時薪1.4萬台幣」（1分鐘1萬韓幣）的「出演費」，最高日薪者更可達1千多萬台幣（5億韓幣）。若有機會進到這個節目裡，能領此高薪，你要不要？

全球串流風暴，韓國實境節目趁勢如雨後春筍狂長，多的是素人參演實境秀後成為名利雙收明星的例子。光是「單身即地獄」第1季宋智雅的社群追蹤人數是許光漢的兩倍以上就值得反思：是現實世界中人設崩毀過的網紅要比專業的演員更有戲劇性看頭？還是實境秀的演出者，註定從此都要活在被觀賞如「楚門的世界」裡了？

「The 8 Show」全然架空出一個高彩度的遊樂場世界觀，有著暗黑殘酷的遊戲規則，透過讓成員配合演出的化學反應，高度反差出人性的極度寫實面，簡直「魷魚遊戲」的變化形姐妹作。表面上看來，此劇遊戲規則是「有人死掉，遊戲就結束」而非「死到剩下最後一個才結束」，但其實只是讓幕後黑手顯得更加矯情與假道學而已，因為劇情太容易演化成為「強者凌遲敵手，讓成員生不如死、卻不能死」的驚悚血腥地步。

而這對於「觀眾」而言自是更具娛樂性的「情節」。「The 8 Show」的高明之處在於讓觀眾既能同情主角群們遭受到弱肉強食的各種荒唐獵奇處境、卻又是和幕後黑手們一樣悠哉坐在螢幕面前消費著他們的痛苦，藉此得到觀影樂趣。且劇裡毫不忌諱地安插進導演與表演藝術工作者角色，戲裡戲外都在以一場秀來貫徹此故事的批判意志，大力控訴著當代全球影視狂潮下，愈能娛樂觀眾的影視類型、愈容易為出演者帶來難以治療的表演創傷症候群—而實境秀這種標榜「是真的不是演的」的戲種，最是能對觀眾嗜血的癮。

他們看似進到一個聚寶盆實則也是全方位的照妖鏡，戲裡沒有誰比誰高尚，大家都是從地獄裡爬出來的人。更大的震撼教育是在「翻牌」進到這場遊戲以後，你發現原來「重新投胎」是不能改變經濟階級的。甚至「落在什麼樣位置上的人就會做出什麼糟糕的事」都是理所當然的，劇裡有著明顯的類型人物養成過程，還能神奇地與宿命論並行不悖，著實警世。

在觀眾的時間與注意力成為海量影劇作品們所爭相爭奪的稀缺資源時代，8集的戲劇長度真的很讚。「The 8 Show」每集開場，都在5分鐘以內就為觀眾簡介完一個角色的生命故事，簡直提案絕佳範例。事實上，「魷魚遊戲」的主要角色也是8人，其他百位演員都只是助陣讓作品看來熱鬧而已。反觀「The 8 Show」的小規模8人階級戰爭，實屬類型編劇範本，更能從中看透韓劇類型公式，人性複雜度的刻畫卻沒有縮水、甚至更甚。