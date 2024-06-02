雀雀／「背著善宰跑」是「想見你」成類型始祖的驗證碼

韓劇「背著善宰跑」表面上是粉絲「小率」穿越到過去，守護自己未來的偶像「善宰」免於抑鬱尋死的熱血青春劇，不過劇情在第2集就出現了漂亮翻轉，原來這是一場歷經重重阻隔、排除萬難也要互相奔赴的愛情史詩。而且此劇甚至超越了「走進你的時間」的評價、被認為是真正「韓版想見你」更該被拍成的樣子。

「背著善宰跑」確實有太多把「想見你」致敬當公式在拍的情節設定，包括讓女主角怕爆的陰魂不散殺人魔，還有讓男主角歷經了每次都重新愛上女主角的感受並講出「萬一被除去記憶，我也會像這樣想盡辦法想起來」的台詞，遙遙呼應李子維經典名句「我都會像現在這樣，無可救藥的愛上那個來自未來、想要改變這一切的妳」。當然還有男二有如莫俊傑一般，用心守護女主角並成為關鍵時刻中改變主角命運的重要支撐者。

這證明台劇「想見你」確實已經成為現代穿越劇型中的一個始祖級指標，讓不只韓劇「背著善宰跑」還有陸劇「天才基本法」等拍製水準皆不俗的作品都無可遏抑地在浪潮中跟著航向了那條偉大航道。

站在巨人的肩膀上之外，新意依然是重要的：「背著善宰跑」巧妙以阿嬤這個帶有失智症狀的角色來穿針引線，讓她成為雙主角在跨越時空時的紅娘與時光機照護者，並透過她講出「記憶會滲透進靈魂裡」成為全劇最強金句，雖仍不離李子維名言精神卻為此劇型下了一個帥氣的註解。

戲外新鮮感則是這齣劇讓出道多年的邊佑錫終於初嘗爆紅滋味。邊佑錫所飾演的善宰，以32歲之齡演繹高中生抓住了少年感令人印象深刻，而他在扮演偶像時能撐出氣場、演繹大明星卻紆尊降貴追妻火葬場的喜感亦有之，尤其吻戲與擁抱戲的溫柔細膩度有著滿檔的男友呵護力，把一個190公分高的醋罈子角色詮釋得帥氣又討喜，一下子就從近年甜寵劇市場血海中鶴立雞群了出來。

至於女主角金惠奫是比較冤一點。儼然此穿越類型專業戶的她，早在「偶然發現的一天」就已做過淋漓盡致的發揮，不過當時只紅了男主角路雲，而這次在「背著善宰跑」看來紅利又是集中落在男方身上。

這或許是劇本限制使然，尤其當全劇決定了捨棄陳韻如故事線、只讓小率自己穿越自己，就勢必要面對到個人年紀思想跟不上全知靈魂腳步的窘境：後半段只能看到女主角一邊把男主角推開、一邊又忍不住關心對方的鬼打牆角色狀態，做不到像電影「蝴蝶效應」的瀟灑、亦無過去與未來自己和解的故事施展空間，以女性成長故事類型來看是有點可惜。這雖無損「背著善宰跑」依然是2024最成功的愛情劇之一價值，但和隔壁棚金智媛在「淚之女王」信念堅定無比的洪海仁相比，氣勢和情感連結厚度確實高下立見。