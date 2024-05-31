李清志／謎樣的建功神社

最近國立歷史博物館整建案，引起建築界議論紛紛，不同世代的建築師們，明顯表達出不同的意見，不過大家能夠開誠布公，就建築文化議題熱烈交流意見，也算是好事一樁。

大家在印象中都覺得，南海學園的建築就應該是北方宮殿式的風格，可是很多人都不知道，其實就在史博館旁邊的南海學園裡，卻隱藏著一座謎樣的神社－建功神社。1930年由日本建築師井手薰設計的建功神社，造型顛覆日本傳統神社建築形式，以一種融合和、洋、漢的風格呈現，沒有斜屋頂燕尾，卻有著明顯的圓頂，整體造型類似拜占庭建築的風格。

建築師井守薰在台北另外有一棟西洋建築作品－濟南長老教會，是一座紅磚造的教堂建築，磚工非常細緻，比例也非常優雅，從建築作品可以感覺到設計者熟諳西洋建築的體例。井手薰認為當年的日本早已西化，不論是飲食、語言、服裝等都深受西方文化的影響，所以神社建築也不必一味地守舊，可以加入西方或其他東方建築的元素。

日本當年還有一位與井手薰類似的前衛建築師－伊東忠太，他在東京設計的築地本願寺，顛覆了日本傳統寺廟的建築風格，以印度古代佛教建築為藍本，創造出與眾不同的寺院建築，伊東忠太不僅前衛大膽，更喜歡妖怪神獸，在他的建築上經常出現長了翅膀的獅子、牛、象等生物，也會出現中國建築上的神獸。如果你進入築地本願寺，可以感受到不同於一般寺廟的氛圍，甚至寺院內還有管風琴，樂音繚繞，讓人有如來到歌德大教堂裡。

但是戰後國民政府規畫南海學園，將建功神社改造變形，不只是拆除神社前鳥居、石燈籠等設施，還為建功神社換穿中國式衣服，戴上中國式帽子，讓人完全認不出神社原本的面貌；建功神社在當年的政治氛圍下，被改造成中國北方宮殿式風格的外表，是可以理解的，畢竟建築經常就是政治意識的產物。所以有些人來到南海學園內，試圖去尋找舊日的建功神社，卻是百尋不著，原來建功神社早已經被整容換臉，讓人無法辨識昔日的模樣。

昔日的建功神社，目前被稱為是「國立藝術教育館」，外表有朱紅柱式，黃色屋瓦，攢尖圓頂，乍看是一棟中國式建築，但是一走入室內大廳，就像是走進聖索菲亞大教堂一樣，令人讚嘆！高聳的圓頂依然還存在，只是被畫上青天白日圖案，周邊還有圓拱門環繞，而周邊圓型裝飾中，也被加上梅花裝飾，但是整體空間氛圍還是很有異國情調！外表雖然被改造成中國風，內部空間卻還是西方寺院風格，強烈的風格差異，讓人感到困惑與驚異。

可惜的是，雖然被稱作是「國立藝術教育館」，而且擁有令人讚嘆的內部空間，但是過去策展內容一直很普通，未能引起大家的注意與討論，所以大部分的台北市民幾乎都未曾進去參觀過，也不知道南海學園裡，竟然隱藏著一座謎樣的神社建築。

比起國立歷史博物館，建功神社這棟建築更讓我感到有興趣！

因為這棟建築原本就是一座混血的建築（融合和洋漢文化），但是戰後又被強行改造成中國式的外表，可謂是命運多舛、身世複雜，非常值得大家更多的關注與探討。