于國華／長濱1號：黑土地的幸福白米

逛台北SOGO百貨，走過「山海澱」臨時攤位，並沒有太留意。搭上電扶梯再回頭，看到「山海澱」招牌上還寫著「長濱1號」。是我買「糙香酥」的那家「長濱1號」？趕忙回頭確認，看到攤位後的一對兄弟，果然就是！

李育瑞和李育誠兄弟的親切爽朗，是「長濱1號」最醒目標幟。初識這對兄弟在家樂福文化藝術季的市集，當天買了糙香酥回家，一吃成主顧，從此認識「長濱1號」。

兄弟原本和父母住在桃園。在台東長濱種稻的爺爺年紀大了，兄弟的父親李富權回家侍親，接手農務。李富權將參加佛教團體慈濟習得的「誠正信實」精神注入農作，還原自然種植方法友善生態，讓金剛山下這片海風吹拂的黑色黏土，一年一作長出健康飽滿的有機米。

李富權的祖父九十年前從美濃移居長濱開墾。當年長濱米擁有「天皇米」美名，稻米收成後直接上船進貢日本皇室。後來農民改用慣行農法，傳說中的天皇米口感絕跡。李富權堅持數年進行有機轉換，田間生態恢復蓬勃生機，重新找回了兒時的稻米口感。每天踩在山海之間的田地裡，感受稻米健勇成長，是他回鄉務農最欣慰的事。

為了陪伴父親，兄弟先後從都市返回長濱。起初哥哥育瑞從事社工師，育誠則放棄教職、和父親一起下田。但兄弟發現，父親堅持的有機種植方式產量太少，收入只能勉強維持家用。兄弟合力經營品牌，全台跑市集銷售白米，並著手開發商品增加營收，於是有了「糙香酥」。

「長濱1號」糙香酥切成一口大小，香脆不黏牙。圖／于國華提供

過去台灣常見爆米香，小販騎三輪車來到村頭巷口，民眾取自家白米請小販放進鐵筒加熱，爆成白色膨鬆米香再淋上麥芽糖、加入堅果，壓實切塊就是好吃的零食。李富權告訴兒子，很懷念以前爆米香味道；兄弟展開研發，並且改良傳統米香做法，減少麥芽糖到不黏牙、縮小尺寸到適合一口吃，以本地堅果搭配自家黑米、白米發展三種口味：糙米花生、黑糙米花生、糙米腰果。糙米香不僅父親吃了滿意，兄弟帶到市集銷售也受歡迎，逐漸成為主打商品。幾年下來口耳相傳，逢年過節銷量甚至超過一萬包。

自家門牌「長濱1號」是最初選用的品牌，後來改用「山海澱」。育瑞說，「山海澱」不只賣自家的米、糙香酥和米香冰淇淋，未來會協助農友行銷特色產品例如糙米粥、茶葉等。

父親在家鄉守護農田、種植有機米；兄弟倆環島開發生意，經常在外奔波但不以為苦。默契超級好的兄弟異口同聲說，家人能夠回到長濱住在一起，就是幸福。