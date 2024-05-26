潘光中／「慶餘年第2季」 良心劇王回歸

幕前幕後「幾乎」都是第1季原班人馬的「慶餘年第2季」，隔了5年真的可以說是千呼萬喚始出來。歡喜的無敵歡喜，締造了一波開播熱潮和話題流量；厭惡的依舊厭惡，怪編劇不摳書、導演太鬆弛、演員嫌油膩。但是持平而論，第2季的製作品質之精良，的確無愧於「良心劇王」的美譽。

第2季在劇情風格上堪稱完美承接第1季，輕喜劇風格加上權謀智鬥路線。張若昀飾演的第一男主角范閑，帶著21世紀現代人的思維，遊走於不知是輪迴多少世代後重新建立的封建王朝，在帝王、貴冑、朝臣、權貴、江湖、以及外敵等多方勢力之間擺盪；一次次落入陰謀陷阱，卻總能在關鍵時刻憑一己之力反殺逆襲，漸漸走出一條無愧於己心的道路。事實上，「慶餘年」這個故事最令人回味再三的部分，就是范閑每次的反擊都是在天不時地不利人不和的逆境下，靠著異於常人的頭腦和智計，將走到死路的故事帶入新的篇章。

儘管編劇王倦並沒有完全吃書，甚至可以說原創的篇幅遠大於原著，但無論是更動的人設、改變的劇情，抑或是全新創作的角色和橋段，都依舊與原著內涵的精神主旨緊密呼應。即便是多處刻意戲謔的突梯段落，在短暫落幕前也都能圓滑的接回主線，充分起到「以今諭古、藉古諷今」的作用。搭配導演孫皓張馳有度的運鏡調度，讓這麼一部角色眾多、支線龐雜的恢弘故事，不至於失去沉浸感、將觀眾拒於千里之外。

當然，第2季也不是毫無缺點，耗費了將近6集的篇幅，反覆繞在范閑如何脫出自己設下的假死困局，儘管中間穿插了不少堪稱名場面的演技對撞，但節奏上來說不可謂不拖沓。畢竟本季表訂規格僅有36集，比第1季還少了10集；如果僅僅一個死而復生就要拖這麼久，那麼後面范婉CP大婚、下江南鬥明家、以及懸空寺危機是不是得濃縮精減到匆促交代了事？幸好，過了這道坎就豁然開朗，接下來的劇情推進神速，卻也沒有省略半分精采。

「慶餘年第2季」的故事可以說是從直進的爽劇、一步步朝向正劇之路邁進。觀眾在欣賞范閑大破大立、快意恩仇的同時，不但能看到他個人的成長與覺醒，更能體驗一段信念建立的英雄旅程。到底范閑是否能夠在捲入權力漩渦時保持靈智清明、時刻銘記那些被因權謀爭鬥而無情拋棄的生命，並且不忘初心、秉持最初來到這個世界時的誓言？這段旅程註定艱難無數、險阻重重，但也正因如此，才更顯出范閑任重道遠，雖然旅程還沒來到盡頭，只希望第3季可別再讓大家苦等5年。