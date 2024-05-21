左光平／孫王力的憂鬱靈魂與已解的自我提問

30歲的門檻似乎造就了許多創作人的經典誕生，多半是對於而立之年的成就焦慮，或是當代音樂創作的輸出與被接收的不對等。現在的新人作品發表有時候到了第2張甚至之後都不見得能被聽眾或市場發現，若沒加上獎項或有效宣傳，實在辛苦得很。當然我並不確定他的憂鬱與摸索和市場有沒有絕對的關係，那只是我個人的猜測，不過至少這不是一張很典型的情歌專輯，卻有稀釋也化不開的濃稠情感。

「難過嗎」作為專輯開場是來陪你逞強的歌，孫王力的問句其實都已經有定見或七、八成的答案，你和他的共鳴用來補足剩下的空間，節奏到後段愈發強烈，坦然面對不想面對的答案。

「Do You」看似問句其實是希望你能做舒適的自己，演唱表達上相對濃郁。講到舒適我也得提到製作人海大富，幾年前製作「Lűcy」的專輯驚豔音樂圈，這次與孫王力的合作在編曲音色和聽感建立上相較第一張再更新鮮些，也和歌手聲線緊貼，可以理解是很直覺卻很有底氣的選擇。

「靈魂提問」做為專輯同名曲是很「有機」的安排，循環播放度具備，情緒也貼題，旋律和口白交錯形容專輯主題，平常對人生若非自信暴表，不建議大量服用。「這首歌沒有意義」動人，也有渲染效果，在音樂聽光光訪問孫王力的時候我對這張專輯初步簡單的定義是「晚上才能聽的專輯」，而整張專輯我自己認為夜晚感最強的也是這首，如果你有一個想傾訴卻不能隨時傾訴的對象，這首歌可以用來填補所有等待的時間。

「睡過頭」像一鏡到底的微電影，大部分熬夜的人可能都不太喜歡清晨的天色，像是提醒你全然屬於自己的時間已經結束了。在音樂裡失眠雖然浪漫，但若是要透過這首歌來替這張專輯下結論，可能稍微殘酷了點。不過跟他面對面聊完這張作品的那天，我很確定他心裡已經找到這些提問的解答了。