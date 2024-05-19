雀雀／郭子乾、游安順在華麗計程車行與人生角色相遇

曹佑寧、郭子乾、楊麗音與黃冠智主演的「華麗計程車行」改編自陳俊文同名著作，10集篇幅娓娓道出嘉義一計程車行家庭成員的生命點滴、並圍繞在他們生活周遭的車主故事，每單一集數可被看作獨立的台灣庶民物語，總的看來則是台灣小家庭們的生存哲學浮世繪。

事實上，要將真人真實故事作出對味的影視化翻拍工程並不容易，「華麗計程車行」全劇不慍不火、不浪費每一個刻畫人物的的機會，透過一個又一個角色的出場與情節鋪陳，有條不紊地沒讓任何一個人物功能化，就像你我生活中社區鄰里間原本就會遇到的那些人。

郭子乾與楊麗音詮釋車行老闆夫婦角色非常討喜，尤其郭子乾所飾演的「阿三哥」幾乎與每個重要角色都有動人搏感情戲碼，不論是在親情、友情或愛情面相上的真摯暖力輸出，可謂年度台劇暖男角色MVP，是繼「茶金」之後再度展現深厚戲劇表演功力的人生角色，彷彿與戲外觀眾所認識的藝人郭子乾已交融了在一起似的。

飾演郭子乾麻吉的游安順則是祭出討喜8+9精髓表現，將金盆洗手的混混轉職故事演繹成「問蔣俠客錄」，為原本該是純粹「幸福的三丁目」風格的「華麗計程車行」帶來了專屬於台灣車行江湖的快意恩仇熱血感，角色結局感人熱淚。

曹佑寧飾演從小就立志當老師、卻一直在教師甄試戰場上失利卡關的書生「陳柏文」，在人生過度時期的他以開計程車營生，從中接觸到了形形色色的乘客，漸漸從不食人間煙火的知識份子，落地成為務實並與常民社會接軌的教師。車行扮演的是養育他長大的搖籃、亦是人生失意時期的急救包。曹佑寧的台語口條是全劇靈魂也是驚喜，聲音語調溫文儒雅，能從中感受到演員表演的進步弧度。

黃舒湄與李李仁則是為戲帶來性別性向光譜的暗示，前者帥氣後者婉約，兩人呈現角色的方式自帶特色並不落入俗套，呼吸感十足貼合，為觀眾建立具有好感的族群形象，是這部台劇值得一提的社會性意義。

「華麗計程車行」主視覺海報以計程車代表色與嘉義圓環地標為這一家人鋪作畫框，戲裡迷航的角色群，最終也在繞過一圈又一圈的圓環路後，在計程車裡車外看到新風景、到達新目標。除了男主角陳柏文終於等到了一個他要的結局之外，戲裡爸爸阿三哥在面對到金錢糾紛、身體健康與婚姻危機等各式樣狀況題時，總能在被擊倒後又再努力站起來、並盡心去讓事情再度完滿的善念和毅力，戲裡是最好的家教與身教，戲外何嘗不是最具有台灣人情味的教育範本？