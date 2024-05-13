塗翔文／九龍城寨之圍城：類型複合

雖說是改編自小說與漫畫原著，「九龍城寨之圍城」卻結合了多種香港類型片的傳統，複合熔冶一爐，產生另一種合乎觀眾需求的高度娛樂效果。導演鄭保瑞近年不斷練兵，本片在製作成本與複雜度上的提升，都看得出過往「殺破狼2」、「智齒」、「命案」等前作的經驗積累，讓這回駕馭難度更高的新作，更能得心應手。

林峰飾演80年代偷渡來港的青年，得罪了惡老大洪金寶，陰錯陽差躲進九龍城寨，投靠地下領袖古天樂，進而掀起城內外一系列如骨牌效應般的恩怨鬥爭。城裡城內兩個世界，城寨的美術設計視覺驚人，讓人忍不住想到周星馳的「功夫」與導演自己的前作「智齒」。在這種混亂紛擾的環境裡，更能凸顯人與人之間的單純真心。

故事主軸處理的事件，其實並不複雜。古天樂、洪金寶是兩個裡外老大，卻拉出明顯差異，一個善良心軟、一個心狠手辣，既是明顯對比映襯，又很難不揣想這是不是另一種政治隱喻，即將被拆的九龍城寨就如同香港的縮影。林峰變成全片的搞事關鍵，無論是先前的得罪，或是後來真實身份的爆發。但本質上它又像極了90年代最流行的「古惑仔」系列電影，黑幫鬥爭、世代差異，骨子裡最能帶動戲劇張力的根本，則是兄弟情義。男主角看見古天樂的恩威並施，因而心悅臣服；也與劉俊謙等三個兄弟不言而喻，建立堅實友情。有趣的是，鄭保瑞做得更純粹，老少主角們周邊完全沒有女性與愛情支線，一方面使得電影有更強烈的陽剛味，另一方面也讓每段兄弟情義都彷彿飄出淡淡的同志味。

就情節本身來說，其實沒什麼太多新意，甚至趨於扁平，大致都在香港黑幫片的老路子下正常運作。最好看的仍舊是動作場面，它的打鬥經過精心設計，反倒像是借鏡古裝武俠片。多種長短武器的運用、因應場地環境奇特的調度，加上「刀槍不入」的氣功，儼然又脫離了寫實的範疇。鄭保瑞一口氣匯集多種港片經典元素，確實製造了滿滿的商業賣點。演員們則像一字排開展現了香港小生的世代交替，老中青各有表現，古天樂越老越有味道，年輕角色裡劉俊謙與飾演大反派的伍允龍最為亮眼。「九龍城寨之圍城」雖有其隱藏寓意，但更吸引人的似乎還是那股打得虎虎生風的暢快淋漓。