曾士昕／高顏值 高價值

腕表除了品牌是銷售的保證，搶眼的造型、表殼的材質與鮮明的面盤也是重要因素，而其中面盤的顏色則是品牌之外影響行情的主因，從最早期的銀面、金面到近年的藍面、綠面，一直到這兩年的鮭魚色、紫色與粉色，面盤總能主宰銷售業績。

2000年Rolex勞力士推出粉、黃、綠與黃四種不同面盤顏色的Daytona迪通拿計時表，可算是較早期的面盤變化。而2020年有多種面盤顏色的Oyster Perpetual蠔式恆動型腕表，正式引領了面盤之戰，不但在鐘表市場被玩家追捧，成交行情甚至飆漲到定價的三倍，還因銷售引發糾紛而鬧上法院。Rolex的企業色為綠色，因此這幾年綠色面盤一直是主流，其中116508綠金迪因為黃金價錢大好，2022年的成交行情飆升到最高峰，即使目前已經下修，但停產後依然成為收藏目標。

2021年Rolex發表棕櫚葉面及坑紋金磚面盤，2023年的慶典面盤，又稱為彩色氣泡面盤，還有三款採用琺瑯工藝的拼圖新作，這種屬於Day-Date貴金屬款式在12點與3點位置的視窗，分別有七個正向態度的英文字與不同圖案，打破Rolex製表傳統，朝向多樣顏色與機刻雕飾邁進，而非只是改變面盤顏色的僵化作法，尤其後者的稀缺性更是勞迷爭相擁有卻又很難入手的天菜。

除了面盤顏色讓表款百花齊放，這幾年還有一種低調的機刻雕飾面盤悄悄正在流行，在主流品牌中Breguet寶璣表最常採用，甚至在同一片金質面盤中出現高達五種以上的不同雕紋，甚受玩家的喜愛。在獨立製表品牌中Kari Voutilainen的雕飾面盤行情最好，這位頂尖的製表師以手工打造的表款經常是GPHG日內瓦鐘表大賞的得獎作品，基本小三針款目前市場行情起跳是十萬美金。

最近有一個大部分表迷不知名的小眾品牌Schwarz Etienne舒瓦茨搭載了Kari Voutilainen精雕面盤，藏家衝著頂尖製表師的名號而來，主要在於精緻的機雕面盤下方打上by VOUTILAINEN，而在機芯夾板上亦有雕紋，並鑲上一片玫瑰金銘牌，同樣印上大師姓名，據悉這是Kari Voutilainen第一次為品牌在機芯夾板做雕飾，不到四萬美金的定價，限量發行五十枚，成為收藏家的最愛。

腕表儼然已是配戴者服裝的一部分，也是彰顯身分的重要配飾。外觀造型、顏色與雕飾面盤的表現足以襯托個人的品味與價值，高顏值等同高價值，這是目前不變的定律。