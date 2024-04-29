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于國華／趴利趴利：會計師的永續冰淇淋

聯合報／ 于國華，文化觀察者
趴利趴利台灣冰淇淋創辦人吳書瑀用冰淇淋講生態故事。圖／于國華提供
趴利趴利台灣冰淇淋創辦人吳書瑀用冰淇淋講生態故事。圖／于國華提供

因為「好想檜點紅」，認識了「趴利趴利台灣冰淇淋」創辦人吳書瑀。拆開雪糕紙袋瞬間，聞到淡淡的檜木香氣，當下驚嘆：世界上怎麼會有人想到，用檜木生煙燻香雪糕？

去年三月嘉義市「將將好共享空間」開幕，是一處提供青年共創未來的場所。書瑀設計了「好想檜點紅」雪糕，在「好想快點紅」的祝賀心意之中，融入阿里山紅茶和檜木。如此的巧思，只是書瑀眾多創意雪糕中的一款。

書瑀從小愛吃爺爺的冰淇淋。爺爺在台南有冰品廠，四十年前的機器設備投資就超過百萬台幣。爺爺說，冰淇淋好吃的關鍵，除了機器設備，最重要是新鮮的好食材

成年以後歷經外出求學、就業，書瑀十多年前回到老家整修舊宅。老屋翻新可以做什麼？書瑀想到，用冰淇淋結合好食材，推廣永續生活和食農教育。頂著碩士會計師專業，書瑀精打細算，創造了以生態永續做為價值主張、並且能夠財務自主的商業模式。

書瑀勤跑農村，用四年時間調查生態永續的故事和食材，試做各種口味配方。她說，冰淇淋是幸福和歡樂的聯想，走到世界任何地方，用冰淇淋講永續故事都能夠被接受。

「趴利趴利台灣冰淇淋」不設店面，遊走各地用說故事。她為許多活動設計主題冰淇淋，例如，在VERSE雜誌舉辦的永續生活節，提供「焦糖鹽花烏魚冰淇淋」，使用洲南鹽場傳統日曬海鹽、加上嘉義邱家兄弟生態養殖場的烏魚子。在友善畜牧暨食物轉型國際論壇，用動物福利雞蛋和鮮奶製作雞蛋牛奶冰。在一場永續循環展覽會，她推出「官田水雉焦糖菱角」和「學甲黑鳶黑豆」冰品，轉譯了展場中來自官田和學甲的永續農業案例。

遇到顧客問：趴利趴利是美式、義式或法式冰淇淋？她會耐心回答：這是台式冰淇淋！書瑀說，以前街上叫賣「叭噗」，是傳統的台式冰淇淋。「叭噗」沒有牛奶，而以地瓜粉稠化食材。書瑀選用產自台東長濱、吹海風長大的有機稻米磨粉代替地瓜粉，加上永續食材製作無奶無蛋的全素冰淇淋。如果需要強調動物福利，趴利趴利才會使用特定來源的鮮奶。

今年春天，書瑀改裝一台電動三輪車，計畫載著冰淇淋跑遍台灣各地，賣冰同時推廣永續觀念。許多企業求助會計師「綠化」公司帳本，書瑀卻本著會計專業，走向人群推動永續生活實踐。為了解決地球生態危機，什麼樣的會計要求，能夠影響企業改變行為？書瑀告訴我，不能只看永續報告書；必須人人加入永續行動、從生活中實踐永續，世界才會開始變好。 

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