雀雀／戀愛手冊、富貴發以節省主題打造台式喜劇

4月開播台劇「完全省錢戀愛手冊」與「省省吧！我家富貴發」兩戲無獨有偶、破題皆以故事主人翁「一家人都節儉」的生活態度來建構角色形象，將台灣人生存以上生活以下的社會經濟常民樣貌以喜劇形式做呈現，既具人間煙火氣、也沒怠慢了柴米油鹽的當代重要性。

「完全省錢戀愛手冊」（以下簡稱「戀愛手冊」）為24集長劇，本質實為久違的台灣都會愛情喜劇，敘事架構與經典台劇「小資女孩向前衝」遙呼應。討喜的青年職場戀曲情節是由郭書瑤所飾演的大公司會計部員工，以及林子閎飾演的富二代業務主管王海闊負責展開辦公室戀情。

男女主角演員都是早該主演多部偶像劇的國民男女友，在「戀愛手冊」一開場也不囉唆、首集就祭出多顆兩人近距離互動的特寫鏡頭，以男主角狂丟直球的心動感來力抗女主角時時刻刻的錙銖必較，在浪漫與現實中踩出平衡舞步，連26公分超萌身高差都在為戲做助攻。

「戀愛手冊」正中郭書瑤與林子閎的表演好球帶，加上富二代願意隨時隨地、無條件配合小資女的省錢小劇場，更顯其大器與忠犬情人型人設，該劇因此與韓國愛情偶像劇拉出差異：意即台式愛情偶像劇情調在於攜手共度各種事件與良善互動裡的小確幸累積，而非財閥動輒砸大錢營造夢幻場面催化感情路線。

「省省吧！我家富貴發」（以下簡稱「富貴發」）全5集。以住在社宅、為了存錢買房而積極進行省錢大作戰的一家5口故事與觀眾交陪。父母與3兄弟妹妹由郭子乾、曾莞婷、余晉、胡智強與陳昭妃演繹，外加新科金馬獎得獎演員方志友當鄰居，一人扛一集主角，以個體經濟價值觀的異同之處，鋪陳出家庭鄰里之間的磨合與協調過程，進一步強化出家庭社區價值的可貴與無價。

當省錢行為與社區和諧、戀愛、追星、買房甚至婚姻等等人生價值有所抵觸，除了「花錢」還有其他解決的辦法嗎？與其說「富貴發」走出各種極端路線來為觀眾示範撙節方法的trial and error，不如說此劇是一齣與觀眾一齊探討儉約行為利弊得失的反省之作。當「犀利人妻」的謝安真不再為了成全家庭、苦苦省死自己以後，人生反而變得開闊。因為節流與開源一旦能做到靈活切換，更可以為社會建立較為健全的循環活水經濟狀態。

不論是「戀愛手冊」抑或是「富貴發」，論述若只是落入「心靈價值超越物質價值」的陳腔濫調結論裡，戲是不會好看的。理財可以戮力去精打細算、感情則無需分金掰兩窮盡算計，這便是台劇最為擅長的台灣人情味文本輸出強項。