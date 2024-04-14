雀雀／「商魂」：千萬俱樂部台劇又一齣

台劇「商魂」由傅孟柏、李國毅、邵雨薇、周曉涵、市原隼人與田中千繪等人所主演，導演為「無神之地不下雨」與「靈異街11號」的洪子鵬；洪子鵬導演拍過奇幻精緻大戲以後，已進到台劇拍製水準前段班，由他來打造這部台灣時代劇，端出作品的好賣相自不待言 。時代劇的精緻服化道，以及再度和傅孟柏、李國毅合作的熟稔加成，也讓兩位男主角帥度奔頂，成了賞心悅目的戲劇門面。

該劇描述林燈（傅孟柏飾）在1950年代與台灣5大家族商鬥、誘其將大把土地換為國營水泥事業民營化股票，並乘機謀得經營職權過程。「商魂」與「茶金」時代相近、都剛好跳過二二八不提，而是直接進入到台灣世家人物與國民政府配合、做資源斡旋的情節。說是斡旋其實毫無籌碼，是以林燈才只能自比德川家康，與妻子（邵雨薇飾）大聊「杜鵑不啼論」。

「商魂」與「茶金」和「華燈初上」同屬千萬俱樂部，單集1千萬台幣左右的製作費所做出的年代感禁得起檢視，第1集主人翁林燈設宴虛張聲勢場面感佳，然若論及場景空間精緻度，則屬戲裡田中千繪所擁有的雅美西服店最具質感、亦令人想起「天橋上的魔術師」的袁富華在中華商場開設的高級訂製西服店。

虛構的5大家族中，板橋高家讓客人等待的庭廊、與善化莊家戲臺氣勢與華麗程度皆令人驚喜；反倒鋪陳「新竹黃家」時因聚焦在李國毅所飾演的贅婿人物身上，並無展示太多細節，讓觀眾少了與珠玉在前的「茶金」相比較的樂趣機會。

傅孟柏與李國毅兩人都將角色生命際遇的鬱悶感做出合宜詮釋：林燈雖有才智歷練與經濟底氣、但仍難擋台人經年累月被軟土深掘後感到隨時都會破產的恐懼壓力；李國毅表面上看來沒什麼好失去的，但為了要證明自己可以光耀一個不屬於他的門楣，越做越錯、越踏往修羅道的故事，儼然是台灣庶民在那時代的處境寓言。

大時代的眾生苦難令人難以承受，周曉涵與市原隼人之間多場激情床戲、甚至施暴戲碼猛度更像他們想抓住還活著的感覺。有錢有權也都可能使人腐化，相較之下，傅孟柏所飾演的林燈雖精於用計但不耍詐、嚴守商魂道德底線，是在主要角色群裡唯一不輕易與人為敵的溫文人物，確實擔得起台灣第一代實業家的歷史名號。

商戰劇充滿鬥爭硝煙味者難免，在各種台灣人互咬、易惹人氣急攻心的戲碼之中，徐鈞浩所飾演的三郎、以及鄭志偉飾演的阿旺有如清流一般，兩人反而成了無歷史負擔的討喜存在，渾身散發就算受到命運棋譜擺布、仍坦然活在當下的氣息。