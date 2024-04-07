李清志／基隆一日雙塔

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最近到基隆進行「一日雙塔」的旅行，目標是最近完工開放的基隆燈塔與基隆塔。兩座塔都是歷經多年建造、整修，最近才終於開放，成為基隆這座山海之城的重要地標建築；兩座塔一古一今，形成古典與前衛的強烈對比，也代表著基隆市的生生不息。

基隆燈塔建於1900年，是日本人在台灣建造的第三座燈塔，最近終於開放民眾參觀，白色建築藍天襯托，非常漂亮！基隆港灣附近，原本還有一座山上的球子山燈塔，建於1956年，是戰後中華民國建造的第一座燈塔，造型有別於傳統圓塔燈塔的造型，呈現方型的建築外觀，可惜後來就停用了。

基隆燈塔過去因為算是重要機關用地，警備森嚴，並不開放給一般民眾參觀，直到最近交通部整修古蹟工程完成，才開放大眾入內參訪。從基隆燈塔可以眺望基隆嶼，以及貨櫃碼頭，景觀一流；白色燈塔及周邊白色建築群，搭配藍天大海，整體建築景觀非常漂亮！

燈塔古蹟的開放的確會為港都城市帶來觀光效應，前幾年高雄燈塔的開放，吸引眾多觀光客，不辭辛勞，徒步登山，來到山頂燈塔一探究竟，白色燈塔區還開設有冰淇淋店、咖啡店等，非常受歡迎，可惜基隆燈塔目前除了古蹟資料介紹之外，並無任何商業行為產生，有點可惜。

建築師邱文傑所設計的基隆塔，則是這幾年基隆受人矚目的大型公共建設，鮮豔橘黃色的巨大結構體，令人不注意也很難！這座基隆塔建築，主要是針對基隆市腹地侷促，建築蔓延至山坡地的現象，希望利用升降機讓民眾可以克服市區高低差的交通問題。

其實建築師設計時，原本也想過許多不同的方案，例如運用類似香港島的戶外電扶梯等方式，將人們帶到山頂上，不過因為坡度太大與民宅建築密度過高等法規問題，設計方案無法實現，最後選擇了目前電梯塔的模式。

基隆塔讓人想到葡萄牙里斯本的聖胡斯塔升降機（Elevator de Santa Justa），這座一百多年前建造的城市升降機，至今仍然在使用中，設計者是工程師 Raul Mesnier de Ponsard，他正是法國巴黎鐵塔設計人艾菲爾的學生，當年這座鋼鐵巨獸升降機，是用蒸氣所驅動，讓城市空間從二度空間往三度空間來發展。

基隆市區原本就擁擠混亂，人們在其中穿梭移動，猶如一種「蟲的空間經驗」，但是當人們搭上基隆塔升降機之後，就如鷹展翅上騰，瞬間從市區雜亂建築群中脫離拔升，進入上空鳥瞰市區，是一種「鳥的空間經驗」。

基隆塔上的橋梁也成為眺望基隆港的最佳瞭望台，將來郵輪觀光客下船後，就可以步行往山坡走去，然後搭乘基隆塔電梯來到山上，很快就可以飽覽基隆的山海之美。

我一直覺得基隆這座城市，地理景觀與日本長崎多有相似，都是港灣城市，都與外國有許多歷史上的接觸，而且腹地都很狹小，因此市區建築多往山坡地發展，也因此有許多高聳的階梯，每次看到老人家步履蹣跚地爬上階梯，緩緩地走回山坡上老家時，都覺得十分不捨，深怕不小心就跌倒發生意外，特別是基隆地區多雨，階梯溼滑真的很容易跌倒。

基隆塔的出現，可說是翻轉了基隆城市發展的困境，這座塔不僅可以解決市民上山下山的不便，同時也為城市觀光開闢了一條新的動線，讓郵輪遊客可以在基隆停留，並且以步行的方式上山眺望整個基隆市區與港灣；配合下山步道、前往信二防空洞參觀，然後在市區漫遊，相信會對基隆留下深刻的印象。

基隆雙塔之旅，嚴格來說，並不需要一整天的時間，只要交通接駁順利，半天的時間就可以完成，假日抽空去基隆一遊，將可以讓你對基隆這座城市重新改觀。