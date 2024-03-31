雀雀／郭書瑤詮釋宅女小紅 「何百芮的地獄毒白」另闢蹊徑

金鐘獎公布新規章，共13集、全劇300分鐘左右的HBO GO台劇「何百芮的地獄毒白」無疑是受到最大震盪之一的作品，該劇從過往規章裡所分類的「總長480分鐘以下的迷你劇集」類別，一下子量級升等、成為新規章裡定義「10集以上」的連續劇類作品，將與「有生之年」、「最佳利益」和「美食無間」等長劇一起競逐戲劇節目獎。

這也使得女主角郭書瑤將與楊貴媚、楊麗音、宋芸樺、簡嫚書、賴雅妍，甚至是她在「何百芮」裡的閨蜜孫可芳成為金鐘59的影后競爭對手。

郭書瑤飾演的角色原型正是網紅「宅女小紅」。小紅屬於部落格時代，擅長用垃圾話描述生活、感情瑣事，總能在正經語調中布梗，語法國台交雜，加上她總戴著大鼻子眼鏡示人、強烈的冷面笑匠形象，將人生負能量轉化為網路正能量的創作歷程，著實適合翻拍成戲劇作品。

但宅女小紅是因失戀爆紅，故事不可能像九把刀把初戀拍成「那些年，我們一起追的女孩」、也非厭世姬把選舉工作經驗寫成「人選之人」，反而更像台版「酒鬼都市女人們」只是把酒換成了麻辣鍋、然後再經營以台灣喜劇的節奏，成了另闢蹊徑的「何百芮的地獄毒白」。

劇集裡沒有流量密碼或爆紅祕訣可供參，何百芮與「艾蜜莉在巴黎」、「絕世網紅」一樣，都是因被名人追蹤而爆紅。所有爆紅網紅背後故事都代表著社會市井常民的某種心聲，這個以「罵前男友一戰成名」的網紅其實擁有不可思議的傳統婦女價值觀：例如她的理想人生是一輩子安分當社畜、有房有婚可以結，然後增產報國人生無憾。偏偏這樣的夢想實踐起來卻好像很難？最後，何百芮會玩起社群、不小心引起共鳴，其實也只是當代人都需要偶爾在網路世界一起取暖而已。

瑤瑤詮釋「何百芮」時把這份平凡人追求幸福的撞牆期做出了沉浸式演出，像不像小紅是其次，畢竟就連小紅本人，也跟她的公眾樣貌相差太大。但不論是「只想在自己的小世界裡安身立命、外面的世界不要來打擾」的台灣女孩生存法則，或者是「不介意自己的社會價值被當成茶餘閒聊的配飯劇」的悶騷幽默感，與小紅總愛強調的真實自我是無異的。而這自嘲的境界其實頗高、有點飛遜。

既是喜劇體質，專業丑角不可少。阿Ken、張睿家彷彿交換了戲路，前者正經演起癡情姐夫、鬆弛有度自帶喜感；後者致敬馬景濤不遺餘力；且與一般戲劇裡的陪伴型人物或渣男角色所相比，阿Ken所帶來微妙的溫馨暖力，以及張睿家秀恥度的誠意與趣味，不啻為台劇帶來更多想像力與新鮮感，令人眼睛一亮。